Потрібен лише лимон: як легко помити мікрохвильовку всередині

Мікрохвильова піч є незамінною річчю на сучасній кухні. Вона дозволяє легко нагріти їжу чи навіть приготувати легку страву. Проте мити мікрохвильовку – заняття не з приємних.

Зазвичай, для очищення мікрохвильової печі використовують хімічні засоби, але позбутися жиру можна і народними засобами. Перевіреним способом поділилася у мережі TikTok-блогерка Діана Гологовець, передає 24 Канал.

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Як помити мікрохвильовку всередині без хімії

Виявляється, відмити мікрохвильовку від застарілого бруду, залишків їжі та жиру можна легко і без зайвих зусиль. Для цього навіть не потрібні різні хімічні засоби.

Так, за словами блогерки, достатньо взяти термостійку посудину, яку можна ставити у мікрохвильовку, і набрати в неї чистої води. Потім варто взяти звичайний лимон і нарізати його кільцями. Цитрусові потрібно покласти у посудину з водою та поставити у мікрохвильовку.

Важливо! Перед увімкненням блогерка рекомендує виставити на техніці максимальну потужність.

Мікрохвильову піч слід увімкнути на 10 – 15 хвилин, аби вода всередині закипіла. З часом на стінках почне осідати конденсат, який ефектно розчіплюватиме старий бруд. Коли мікрохвильовка подасть сигнал, що час минув, варто дістати посудину з лимонами та ретельно протерти піч зсередини сухою серветкою.

Завдяки пару і лимонній кислоті, все буде чудово відмиватися. Не буде залишати розводів, а всередині – залишиться приємний аромат,

– зауважила блогерка.

Як помити мікрохвильовку всередині: дивіться відео

До слова, раніше блогерка також поділилася лайфхаком, як помити аерогриль чи мультипіч всередині. Виявляється, для цього знадобиться лише одна річ.