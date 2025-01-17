Що робити, якщо вдома оселилися кажани: як їх позбутися без шкоди для тварин

Кажани – це унікальні створіння, які щодня виконують важливу екологічну місію, знищуючи велику кількість шкідливих комах.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, іноді ці корисні тварини оселяються у наших будинках – на горищах, у коморах або у сараях. Кажани не прогризають будівельні матеріали, як це роблять білки, а потрапляють через вже існуючі отвори. Як же виявити їх вдома, а потім змусити покинути житло, розповідаємо далі.

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Як виявити кажанів у будинку

Про присутність кажанів у будинку може свідчити кілька ознак. Найпростішим свідченням є те, що ви можете помічати, як кажани злітають чи повертаються в сутінках або на світанку додому. Також ви можете чути шурхіт або писк у темних місцях будинку.

Крім того, на стінах помешкання можуть з’являтися коричневі маслянисті плями від того, що кажани труться об нього.

А у місцях їхнього перебування ви можете знаходити фекалії, які схожі на послід мишей, але містить частини комах.

Що робити, якщо у вас завелися кажани

Якщо у вас вдома раптом оселилися кажани, не варто шукати хімічні засоби, щоб вигнати їх. Найефективніший спосіб боротьби – ізоляція. Перевірте дах, димарі, вентиляційні отвори та інші місця, де можуть бути тріщини або щілини та полагодьте їх.

Ви також можете використати спеціальні захисні пристрої, які дозволяють кажанам залишити приміщення, але не дають їм повернутися.

Щоб позбавитися кажанів, достатньо ізолювати дім / Фото Freepik

Після того, як рукокрилі покинуть ваше житло, очистьте місця, де вони жили, а потім обробіть ці зони розчином, що дезінфікує.

Водночас, виселяючи кажанів, враховуйте часові рамки. Якщо у вас мешкає колонія із дитинчатами (зазвичай вони народжуються з весни до середини літа), їх не можна виселяти, поки малюки не зможуть літати самостійно.

Чому важливо захищати кажанів

Популяції кажанів у всьому світі зменшуються через втрату середовища проживання, вітрові турбіни та захворювання, які вражають рукокрилих. Саме тому до них варто ставитися з обережністю та намагатися не завдати зайвої шкоди.

До прикладу, якщо вам довелося виселити кажанів зі свого будинку або ви просто хочете їм допомогти, ви можете створити для них окремий будинок.

Для цього розмістіть дерев'яний ящик на висоті не менше 4 – 5 метрів у сонячному місці. Кажани віддають перевагу будівлям, а не деревам, тому що вони краще утримують тепло та забезпечують захист від хижаків.

Якщо ви не впевнені у своїх діях або колонія кажанів занадто велика, зверніться до спеціалістів у вашому регіоні, які допоможуть правильно впоратися з ситуацією.