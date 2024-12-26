Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, за таких умов теплі людські будинки стають для них першокласною нерухомістю. Де у нашому житлі можуть ховатися шкідники та як їх позбутися, розповідаємо далі.

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Де у приміщеннях ховаються шкідники та як їх позбутися

Ті шкідники, що впадають у сплячку, часто ховаються в стінах і на горищі, тому ви можете їх не побачити. Водночас більш активні комахи, гризуни та плазуни не рідко залишають за собою екскременти, створюють шум в стінах або на горищі.

Крім того, вони можуть псувати дроти, меблі та завдавати іншої різноманітної шкоди вашому дому. Через це неймовірно важливо зосередитися на профілактиці та видаленні шкідників у холодніші місяці року.

Запобігання скупченню шкідників на вашій території починається з прибирання на вулиці. Усуньте усе можливе сміття з двору, щоб не створювати потенційні укриття та не залишати джерела їжі для небажаних гостей.

Далі огляньте свій будинок на наявність щілин, через які шкідники можуть легко проникнути, і закрийте їх. Не забувайте ізолювати точки входу для труб, вентиляційні отвори, щілини в сайдингу та простір навколо дверей і вікон.

Крім того, зверніть увага на те, як ви зберігаєте продукти на кухні. Надавайте перевагу міцним пластиковим або металевим контейнерам із надійними кришками, щоб уникнути проникнення.

Разом з тим ніколи не зберігайте дрова в приміщенні. Розміщуйте їх на відстані у принаймні 6 метрів від будинку, щоб комахи не могли потрапити всередину.

Наостанок не цурайтесь використовувати засоби для боротьби зі шкідниками. Наносьте бар’єрний спрей ззовні вашого будинку, щоб уникнути наближення непроханих відвідувачів, або оббризкуйте місця їх активності всередині помешкання.