Проблему з кротами на городі можна вирішити за допомогою простого трюку з 2 банками

Кроти – дрібні підземні тварини, які риють ходи і залишають "вулканчики" землі на газоні. Вони їдять комах, а не рослини, але їхні тунелі пошкоджують корені і піднімають ґрунт.

Якщо кроти риють ходи на городі і псують газон, можна виготовити екологічний і простий відлякувач. Про це пишуть "Добрі новини".

Дивіться також Садівники б'ють на сполох: які дерева ніколи не можна садити біля дому

Як зробити ефективний відлякувач кротів?

Для того, щоб виготовити відлякувач потрібні: 2 алюмінієві банки, довгий дріт, гайка, шайба, ізоляційна стрічка, труба для встановлення в землю, маркер, ножиці або ніж, наждачка.

Просвердліть отвір у центрі дна кожної банки.

На верхній частині банок під обідком намалюйте лінії для розрізу.

В одній банці відступіть приблизно 3 сантиметри від дна і проведіть додаткову лінію.

Відріжте верхні частини банок по намічених лініях і зачистіть гострі краї.

Розріжте отримані пелюстки банок навпіл.

Акуратно відігніть їх назовні, надаючи невелику кривизну, щоб конструкція нагадувала квітку.

Вставте одну банку в іншу.

Через просвердлені отвори протягніть довгий дріт.

Закріпіть дріт гайкою та шайбою, а кінець обмотайте ізоляційною стрічкою.

Зі зворотного боку зігніть дріт під кутом 90 градусів.

Вбийте трубу в землю.

Встановіть на неї конструкцію.

При будь-якому вітрі банки почнуть обертатися, створюючи відблиски та вібрації.

Відблиски на сонці та невеликі коливання через трубу відлякують кротів. Також конструкція допомагає уникнути появи небажаних птахів. Вона екологічна, без хімії та пасток, і не потребує великих витрат.

Найкраще боротися з кротами навесні та восени / Фото з відкритих джерел

Як позбутися кротів на городі і не допустити їх повернення?

Найкращий час для боротьби з кротами – весна та осінь, коли ґрунт м'який і тварини активні. Про це пише Better Homes and gardens.

Зменште їжу для кротів

Кроти приходять туди, де багато комах і личинок у ґрунті, особливо білого жука (личинки жука-щелкуна). Щоб зробити газон менш привабливим для кротів:

Перевірте ґрунт на личинки: викопайте невеликий шматок землі і подивіться, чи є личинки.

Використовуйте препарати для боротьби з личинками, які не шкодять рослинам і домашнім тваринам.

Зменшивши корм для кротів, ви зробите ваш газон менш привабливим і зменшите їхню активність.

Живі пастки

Живі пастки дозволяють виловити крота без його вбивства.

Знайдіть активний тунель: придавіть частину землі на піднятій гряді, а на наступний день перевірте – якщо ґрунт піднявся знову, тунель активний.

Установіть пастку правильно: дотримуйтеся інструкцій виробника, щоб кріт не травмувався.

Перевіряйте пастку щодня, щоб тварина не залишалася без їжі або води.

Випустіть крота в іншому місці.

Репеленти

Репеленти допомагають відлякувати кротів без шкоди для ґрунту і рослин. Касторова олія – найпопулярніша основа. Розводиться у воді та поливається на місця активних тунелів. Запах і смак касторки відлякують кротів, змушуючи шукати інше місце для риття.

Як запобігти поверненню кротів:

зменшуйте їжу: контролюйте шкідників у ґрунті;

садіть рослини, які кроти не люблять (нагідки, нарциси, часник);

покращуйте дренаж: сухіший ґрунт менш привабливий для кротів.

Як прогнати мишей із дому на всю зиму?