Щоб газон був гарним й доглянутим: коли найкраще використовувати засоби для боротьби з бур'янами

Існують різні способи боротьби з бур'янами на газоні: від механічного видалення до використання хімічних засобів, які відомі як гербіциди.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, застосування таких засобів потребує обережності, адже вони можуть шкодити людям, тваринам і довкіллю. Коли і як використовувати гербіциди для належного догляду за газоном, розповідаємо далі.

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Коли краще застосовувати гербіциди

Використовувати гербіциди варто винятково в певний сезон. Орієнтиром для цього слугує тип бур’яну.

Так, багаторічні бур’яни найкраще обробляти восени. У цей час рослини активно поглинають поживні речовини через корені, тому гербіциди діють ефективніше.

Тим часом для боротьби з однорічними бур'янами весна є ідеальним часом, оскільки у цю пору року вони тільки починають проростати.

Як правильно використовувати засоби для боротьби з бур'янами

Хімічні гербіциди можуть мати серйозні наслідки для здоров'я тварин і людей, сприяти забрудненню ґрунтових вод і довкілля, а також їх надмірне використання може призвести до появи стійких до хімікатів бур’янів.

Правильний догляд підтримуватиме газон у гарному стані / Фото Freepik

Щоб уникнути всіх цих ризиків, варто дотримуватися правил використання гербіцидів. Зокрема:

Не застосовуйте їх у вітряні дні, щоб уникнути рознесення хімікатів на інші рослини чи ділянки.

Читайте інструкцію на етикетці, щоб правильно застосувати засіб і захистити себе.

Уникайте обробленої ділянки, доки засіб не висохне, щоб мінімізувати ризики для домашніх тварин і дітей.

Альтернативні методи боротьби з бур'янами

Найефективніший спосіб уникнути бур’янів – забезпечити здоровий газон, який стане природною перепоною для їх проростання.

Для цього регулярно косіть свою траву та використовуйте гостре лезо косарки, щоб уникнути пошкодження рослинності. Пам'ятайте, що занадто коротке косіння може послабити газон і створити умови для появи бур’янів.

Також уникайте частого поверхневого поливу, який сприяє росту бур’янів із неглибокою кореневою системою. Поливайте газон рідше, але глибоко, щоб стимулювати розвиток коренів газонної трави.

Насамкінець робіть регулярний огляд своєї ділянки. Щотижневе обстеження газону допоможе вчасно виявити та видалити бур’яни.