Ви могли цього не знати: навіщо ліжко посипають харчовою содою влітку

У теплу пору року людина може втрачати під час сну до пів літра рідини за ніч. Це створює ідеальні умови для появи бактерій і неприємного запаху.

Фахівці радять використовувати звичайну харчову соду, щоб освіжити матрац і прибрати зайву вологу. Про це пише Express.

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Як і для чого посипати ліжко харчовою содою

Потрібно просто посипати матрац невеликою кількістю соди та залишити щонайменше на годину. Чим довше сода лежить, тим кращий ефект. Після цього матрац слід ретельно пропилососити.

Піт має слабокисле середовище, а сода – лужне. Завдяки цьому вона допомагає нейтралізувати неприємні запахи. Крім того, сода добре вбирає вологу, яка накопичується у тканині матраца.

У спекотний період також рекомендують:

прати постіль, подушки та ковдри у гарячій воді;

регулярно пилососити матрац;

особливо добре очищати шви та кути, де накопичується пил;

провітрювати матрац перед тим, як застеляти ліжко.

Якщо на матраці є плями, їх можна акуратно очистити теплою водою з м'яким мийним засобом. Головне – не перезволожити тканину.

Раніше ми писали про ще один корисний лайфхак для порятунку від спеки. Експерти радять незвичний спосіб охолодження житла – обмазувати вікна йогуртом. Йогурт на зовнішньому боці скла створює тимчасове покриття, яке відбиває сонячні промені та зменшує нагрівання кімнат. Після висихання на вікні з'являється матова плівка, що пропускає світло, але затримує тепло.