Специалисты советуют использовать обычную пищевую соду, чтобы освежить матрас и удалить лишнюю влагу. Об этом пишет Express.
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Как и зачем посыпать кровать пищевой содой
Нужно просто посыпать матрас небольшим количеством соды и оставить как минимум на час. Чем дольше сода лежит, тем лучше эффект. После этого матрас следует тщательно пропылесосить.
Пот имеет слабокислую среду, а сода – щелочную. Благодаря этому она помогает нейтрализовать неприятные запахи. Кроме того, сода хорошо впитывает влагу, которая скапливается в ткани матраса.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В жаркий период также рекомендуют:
- стирать постельное белье, подушки и одеяла в горячей воде;
- регулярно пылесосить матрас;
- особенно тщательно очищать швы и углы, где скапливается пыль;
- проветривать матрас перед тем, как застилать кровать.
Если на матрасе есть пятна, их можно аккуратно очистить теплой водой с мягким моющим средством. Главное – не переувлажнить ткань.
Ранее мы писали о еще одном полезном лайфхаке для спасения от жары. Эксперты советуют необычный способ охлаждения жилья – обмазывать окна йогуртом. Йогурт на внешней стороне стекла создает временное покрытие, которое отражает солнечные лучи и уменьшает нагрев комнат. После высыхания на окне появляется матовая пленка, пропускающая свет, но задерживающая тепло.