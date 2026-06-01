Специалисты советуют использовать обычную пищевую соду, чтобы освежить матрас и удалить лишнюю влагу. Об этом пишет Express.

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Как и зачем посыпать кровать пищевой содой

Нужно просто посыпать матрас небольшим количеством соды и оставить как минимум на час. Чем дольше сода лежит, тем лучше эффект. После этого матрас следует тщательно пропылесосить.

Пот имеет слабокислую среду, а сода – щелочную. Благодаря этому она помогает нейтрализовать неприятные запахи. Кроме того, сода хорошо впитывает влагу, которая скапливается в ткани матраса.

В жаркий период также рекомендуют:

стирать постельное белье, подушки и одеяла в горячей воде;

регулярно пылесосить матрас;

особенно тщательно очищать швы и углы, где скапливается пыль;

проветривать матрас перед тем, как застилать кровать.

Если на матрасе есть пятна, их можно аккуратно очистить теплой водой с мягким моющим средством. Главное – не переувлажнить ткань.

Ранее мы писали о еще одном полезном лайфхаке для спасения от жары. Эксперты советуют необычный способ охлаждения жилья – обмазывать окна йогуртом. Йогурт на внешней стороне стекла создает временное покрытие, которое отражает солнечные лучи и уменьшает нагрев комнат. После высыхания на окне появляется матовая пленка, пропускающая свет, но задерживающая тепло.