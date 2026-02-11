Не лише ванна з пелюстками: як прикрасити дім на День закоханих

День святого Валентина – це не лише про подарунки та вечері в ресторанах. Романтичний настрій можна легко створити й удома, перетворивши звичайний вечір на справжнє побачення. І для цього зовсім не обов'язково обмежуватися класичними пелюстками троянд у ванній.

Видання The Spruce розповіло, як прикрасити оселю до 14 лютого та зробити атмосферу теплішою й затишнішою.

Дивіться також 14 лютого чи ні: коли святкуватимемо День Валентина у 2026 році

Як створити атмосферу свята?

Кульки та гірлянди із сердечок

Один із найшвидших способів додати святкового настрою – прикрасити кімнату повітряними кульками та гірляндами у формі сердець. Їх можна розмістити над ліжком, біля вікна або створити невелику фотозону. Такий декор виглядає яскраво, легко монтується та одразу задає романтичний тон вечору.



Кульки додадуть святкового настрою / Фото Pinterest

Конвертики на стіну для побажань

Ще одна оригінальна ідея – зробити на стіні композицію з маленьких конвертів. У кожен із них можна залишити теплі слова, зізнання в коханні чи маленькі сюрпризи для партнера. Це не лише прикраса, а й особливий спосіб висловити почуття, який точно запам'ятається надовго.



У конвертики можна покласти побажання / Фото Pinterest

Сердечка на стіну з бантиків

Для тих, хто любить ніжний і затишний декор, чудово підійдуть композиції у формі серця, зроблені з декоративних бантиків або стрічок. Їх можна прикріпити до стіни, дверей або навіть використати як елемент святкового столу. Такий варіант виглядає дуже ніжно та додає оселі тепла.



Можна прикрасити стіну бантами / Фото Pinterest

Свічки із намальованими сердечками

Свічки завжди були символом романтики, а до Дня закоханих їх можна зробити ще тематичнішими. Достатньо намалювати на них маленькі сердечка або прикрасити стрічкою. М'яке світло свічок створить затишок, а простий декор додасть святкового настрою навіть у звичайній кімнаті.



Свічки із сердечками / Фото Pinterest

Щоб зробити День закоханих особливим, не потрібно витрачати багато грошей. Іноді достатньо кількох сердечок, теплих побажань і затишного світла, аби вечір став незабутнім.

Де можна провести День закоханих?

Львів закріпив за собою статус "міста закоханих", але романтична мапа України значно ширша. До прикладу, Самбір зберігає мощі святого Валентина, які щороку 14 лютого виставляють у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. А Одеса пропонує романтичні прогулянки набережною, відвідування Оперного театру та вечерю в ресторанах.

А за даними TravelAwaits, Париж уже давно вважають еталоном романтики, і саме тому він посідає перше місце у рейтингу найромантичніших міст світу. Місто закоханих приваблює туристів з усього світу не лише своєю архітектурою та історичними пам'ятками, а й неповторною атмосферою вузьких вуличок.