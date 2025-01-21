Не лише захищає від морозу: як сніг може нашкодити саду

Ні для кого не секрет, що сніг захищає рослини від сильних морозів. Разом з тим, великий сніговий покров може і нашкодити рослинам.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RegioDom.

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Як сніг може нашкодити рослинам у саду

Звісно, сніг взимку має свої переваги. Перш за все, він захищає рослини від заморозків, виконуючи роль так званої "ковдри". Однак, хоча сніг здається білим пухом, він насправді може бути дуже важким для рослин та кущів. Особливо – якщо він мокрий чи частково розтанув, а потім знову замерз.

У таких випадках "снігова ковдра" стає дуже важкою для рослин. Так, може постраждати газон, адже під щільним шаром снігу можуть розвиватися грибкові захворювання.

Сніг на гілках дерев та кущів може поламати їх, тому краще струшувати його. Звісно, сніг на гілках має мальовничий вигляд, однак він є важкою ношею для рослин. Гілки будуть гнутися під вагою снігу, й врешті-решт – можуть зламатися під цим тягарем.



Чому сніг на гілках може нашкодити / Фото Unsplash

Також сніг негативно позначається на формі кущів, особливо колоноподібних. Засипані снігом, вони втрачають свою височенну форму, тому що їх гілки розходяться вбік. Саме тому мокрий сніг слід завжди струшувати з дерев та кущів.

Прибирати сніг з дерев та кущів можна вручну або ж за допомогою різних інструментів, до прикладу, мітлою на довгій палиці. Однак струшувати покров слід також обережно, тому що гілки взимку – крихкі, і їх легко зламати.