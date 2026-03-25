Без перепланування та ремонтів: секрети дизайнерів, як створити ілюзію високих стель

Високі стелі завжди асоціюються з простором, розкішшю та "повітрям" у приміщенні. Саме тому їх часто можна побачити в історичних будівлях або сучасних комерційних інтер'єрах. Натомість у типовому житловому фонді висота стель зазвичай стандартна – і це обмежує відчуття простору.

Втім, навіть без перепланування можна візуально "підняти" стелю. Дизайнери інтер'єру Ideal Home використовують для цього кілька простих, але ефективних прийомів.

Як створити ілюзію високих стель?

Світлі кольори – основа простору

Перший і найважливіший прийом – правильна кольорова гама. Світлі відтінки:

краще відбивають природне і штучне світло,

зменшують відчуття "тисняви",

роблять кімнату візуально вищою.

Особливо ефективно працює поєднання світлих стін і стелі в одному тоні – це "розмиває" межі приміщення і створює ефект більшого об'єму.

Поверхні, що відбивають світло

Другий прийом базується на роботі зі світлом. Як зазначає видання The Spruce, щоб підсилити відчуття простору, варто використовувати:

великі дзеркала,

дзеркальні або глянцеві панелі,

глянцеву фарбу для стелі.

Такі поверхні створюють додаткові відблиски і візуально "піднімають" верхню межу кімнати. У деяких випадках навіть невелике дзеркальне акцентування може суттєво змінити сприйняття простору.



Дзеркала до стелі візуально збільшують простір / Фото Pinterest

Глибина через меблі та освітлення

Ще один важливий прийом – правильна побудова об'єму в кімнаті. Дизайнери радять:

не ставити меблі щільно до стін,

залишати невеликий "повітряний" зазор,

уникати лише центрального стельового освітлення.

Краще комбінувати різні джерела світла: підлогові лампи настільні світильники локальне підсвічування Такий підхід створює багаторівневе освітлення, яке додає глибини і робить простір візуально складнішим та "вищим".

Штори та текстиль, які "піднімають" кімнату

Текстиль відіграє не меншу роль у сприйнятті висоти приміщення. Один із найефективніших прийомів: кріпити карниз максимально близько до стелі. Навіть кілька сантиметрів різниці створюють відчутний візуальний ефект – вікна здаються більшими, а стеля вищою.



Штори варто кріпити максимально близько до стелі / Фото Pinterest

Світлі відтінки залишаються найпростішим і найефективнішим способом візуально розширити навіть дуже вузький коридор. Білий, кремовий, світло-бежевий або ніжно-сірий кольори добре відбивають світло, завдяки чому приміщення здається більш відкритим і "повітряним".

У таких умовах стираються чіткі межі стін, і простір сприймається ширшим, ніж він є насправді, особливо якщо коридор має слабке природне освітлення. Водночас сучасні тренди в дизайні інтер'єру відходять від суто нейтральної палітри і додають більш складні природні відтінки.

Популярності набувають кольори на кшталт авокадо, бузкового та теракотового – вони створюють затишок і характер, не перевантажуючи простір. Найкраще їх використовувати як акценти або в поєднанні зі світлою базою, щоб зберегти відчуття простору, але додати інтер'єру глибини та стилю.