Названо ефективні способи, як вберегти тепло в оселі

Збереження тепла в оселі взимку – це не лише питання комфорту, а й здоров'я та безпеки. Теплий дім допомагає уникнути переохолодження, зменшує витрати на опалення й робить повсякденне життя значно приємнішим у холодну пору року.

Є кілька практичних кроків, які допоможуть вашому дому залишатися теплим усю зиму, незалежно від того, наскільки низько опускається стовпчик термометра, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

Як утримати тепло вдома?

Усуньте протяги

Протяги спричиняють значні тепловтрати. Перевірте, чи немає щілин навколо вікон, дверей та інших отворів, через які може проникати холодне повітря. Використовуйте ущільнювачі для дверей і герметик для вікон, щоб закрити ці зазори.

Зверніть увагу й на менш очевидні місця, наприклад електричні розетки та вентиляційні отвори. Встановлення спеціальних прокладок для розеток допоможе перекрити ці шляхи для холодного повітря.

Встановіть термоштори і терможалюзі

Теплоізоляційні штори та жалюзі утримують тепле повітря між вікном і кімнатою. Важливо, щоб вони щільно прилягали без зазорів.

Встановіть термоштори та жалюзі для утримання тепла вдома / Фото Natasha Brinsmead

Звільніть простір біля радіаторів

Меблі, штори або верхній одяг, що перекривають батареї, заважають поширенню тепла. Після перестановки цих речей радіатори працюють ефективніше.

Використовуйте ущільнювачі під дверима

Щілини під дверима є значним джерелом втрати тепла. Спеціальні валики або "ковбаски" від протягів суттєво знижують проникнення холодного повітря.

Спустіть повітря з радіаторів

Повітря в системі опалення заважає рівномірному нагріву батарей. Щорічне розповітрювання підвищує їхню ефективність.

Використовуйте осушувач повітря

Зменшення вологості робить приміщення теплішим за відчуттями, знижує конденсат на вікнах і допомагає швидше сушити білизну.

Щорічне обслуговування котла

Регулярний технічний огляд котла підвищує безпеку, запобігає поломкам у холодний сезон і допомагає зменшити споживання енергії.

Додаткові кроки, які можуть підсилити ефект: тимчасове перекриття відкритих димоходів (за умови, що ними не користуються); додаткове утеплення горища, особливо якщо шар ізоляції тонкий.

Шаровий одяг

Як пише Fine, один із найпростіших способів зігрітися взимку – одягатися шарами. Теплі, "дихаючі" тканини та кілька шарів одягу допомагають утримувати тепло тіла. Це особливо актуально рано вранці або пізно ввечері, коли стає холодніше. Теплий светр або затишний плед удома не лише зігрівають, а й створюють приємну атмосферу зимових вечорів.

Розумні термостати

Придбання розумного термостата допоможе ефективніше опалювати дім. Такі пристрої дозволяють задавати графік роботи відповідно до щоденного режиму, забезпечуючи тепло тоді, коли воно потрібне, і знижуючи температуру, коли ні.

Використовуйте килими

Щоб зробити дім теплішим, використовуйте килими на дерев’яних або плиткових підлогах. Такі підлоги часто здаються холодними, а килими створюють додатковий теплоізоляційний шар і роблять простір затишнішим. Товсті, м’які килими краще утримують тепло й підвищують комфорт у приміщенні.

Готуйте вдома

Приготування їжі на плиті чи в духовці взимку також допомагає зігріти оселю, адже під час готування виділяється тепло. До того ж аромати випічки та ситних страв створюють особливу домашню атмосферу. Після приготування можна ненадовго залишити дверцята духовки відчиненими, щоб тепло поширилося кухнею.

Отже, навіть прості заходи дозволяють помітно підвищити комфорт у домі взимку та зменшити витрати на опалення.

