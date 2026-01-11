Названы эффективные способы, как уберечь тепло в доме

Сохранение тепла в доме зимой – это не только вопрос комфорта, но и здоровья и безопасности. Теплый дом помогает избежать переохлаждения, уменьшает расходы на отопление и делает повседневную жизнь значительно приятнее в холодное время года.

Есть несколько практических шагов, которые помогут вашему дому оставаться теплым всю зиму, независимо от того, насколько низко опускается столбик термометра, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

Смотрите также Не только ковер на стенах: что добавить в интерьер, чтобы дом стал теплее

Как удержать тепло дома?

Устраните сквозняки

Сквозняки вызывают значительные теплопотери. Проверьте, нет ли щелей вокруг окон, дверей и других отверстий, через которые может проникать холодный воздух. Используйте уплотнители для дверей и герметик для окон, чтобы закрыть эти зазоры.

Обратите внимание и на менее очевидные места, например электрические розетки и вентиляционные отверстия. Установка специальных прокладок для розеток поможет перекрыть эти пути для холодного воздуха.

Установите термошторы и терможалюзи

Теплоизоляционные шторы и жалюзи удерживают теплый воздух между окном и комнатой. Важно, чтобы они плотно прилегали без зазоров.

Установите термошторы и жалюзи для удержания тепла дома / Фото Natasha Brinsmead

Освободите пространство возле радиаторов

Мебель, шторы или верхняя одежда, перекрывающие батареи, мешают распространению тепла. После перестановки этих вещей радиаторы работают эффективнее.

Используйте уплотнители под дверью

Щели под дверью являются значительным источником потери тепла. Специальные валики или "колбаски" от сквозняков существенно снижают проникновение холодного воздуха.

Спустите воздух из радиаторов

Воздух в системе отопления мешает равномерному нагреву батарей. Ежегодное развоздушивание повышает их эффективность.

Используйте осушитель воздуха

Уменьшение влажности делает помещение теплее по ощущениям, снижает конденсат на окнах и помогает быстрее сушить белье.

Ежегодное обслуживание котла

Регулярный технический осмотр котла повышает безопасность, предотвращает поломки в холодный сезон и помогает уменьшить потребление энергии.

Дополнительные шаги, которые могут усилить эффект: временное перекрытие открытых дымоходов (при условии, что ими не пользуются); дополнительное утепление чердака, особенно если слой изоляции тонкий.

Слойная одежда

Как пишет Fine, один из самых простых способов согреться зимой – одеваться слоями. Теплые, "дышащие" ткани и несколько слоев одежды помогают удерживать тепло тела. Это особенно актуально рано утром или поздно вечером, когда становится холоднее. Теплый свитер или уютный плед дома не только согревают, но и создают приятную атмосферу зимних вечеров.

Умные термостаты

Приобретение умного термостата поможет эффективнее отапливать дом. Такие устройства позволяют задавать график работы в соответствии с ежедневным режимом, обеспечивая тепло тогда, когда оно нужно, и снижая температуру, когда нет.

Используйте ковры

Чтобы сделать дом теплее, используйте ковры на деревянных или плиточных полах. Такие полы часто кажутся холодными, а ковры создают дополнительный теплоизоляционный слой и делают пространство более уютным. Толстые, мягкие ковры лучше удерживают тепло и повышают комфорт в помещении.

Готовьте дома

Приготовление пищи на плите или в духовке зимой также помогает согреть дом, ведь во время приготовления выделяется тепло. К тому же ароматы выпечки и сытных блюд создают особую домашнюю атмосферу. После приготовления можно ненадолго оставить дверцу духовки открытой, чтобы тепло распространилось по кухне.

Итак, даже простые меры позволяют заметно повысить комфорт в доме зимой и уменьшить расходы на отопление.

Как обогреть дом во время отключений света?