Как обогреть дом во время отключений света – расскажет 24 Канал со ссылкой на Lifehacker.

Как альтернативно обогреть жилье в мороз?

Обогреватели с аккумулятором

Обогреватели со встроенным аккумулятором или устройства с питанием через USB – один из самых безопасных вариантов обогрева при отсутствии света. Такие приборы предварительно заряжаются от обычной розетки, ноутбука или павербанка, после чего способны работать автономно от нескольких часов до целой ночи – в зависимости от емкости батареи и режима использования.

Впрочем, важно понимать, что их мощность ограничена. Они не предназначены для обогрева воздуха в комнате, но прекрасно подходят для локального согревания тела. К примеру, можно использовать шарф, носки, перчатки, электро или плед-пончо с обогревом.

Химические грелки

Химические грелки – это компактные одноразовые или многоразовые устройства, которые начинают выделять тепло после контакта с воздухом или активации специального механизма. В среднем они греют от 6 до 10 часов, в зависимости от модели и температуры окружающей среды.

Их главное преимущество – полная автономность: они не требуют ни электричества, ни подзарядки. Именно поэтому такие грелки активно используют туристы, альпинисты, военные и люди, которые часто находятся в холодных условиях. В то же время они не нагревают помещение, а только помогают согреть человека.

Обогреватель + портативная электростанция

Самый эффективный способ обогреть комнату без централизованного электроснабжения – использование портативной зарядной станции в сочетании с электрическим обогревателем. Такие электростанции могут питать тепловентиляторы, инфракрасные панели или масляные радиаторы в течение нескольких часов.



Этот вариант считается самым удобным, ведь позволяет реально повысить температуру в комнате, а не только согревать тело. Однако есть и существенные минусы:

высокая стоимость – цены на мощные станции стартуют примерно от 30 тысяч гривен;

большое потребление энергии – обогреватели быстро разряжают аккумулятор;

необходимость предварительной подзарядки станции.

Такой способ больше подходит для кратковременного использования или как резервный вариант.

Газовые и керосиновые обогреватели

Кроме электрических решений, существуют газовые и керосиновые обогреватели, которые не зависят от электричества. Они способны быстро нагревать помещение, но в то же время считаются потенциально опасными для использования в квартире.

Эксперты отмечают: применять такие приборы стоит только в крайнем случае, когда других вариантов нет, и только при строгом соблюдении правил безопасности:

обязательная постоянная вентиляция;

запрет использования во время сна;

отсутствие легковоспламеняющихся материалов рядом;

постоянный контроль за работой прибора.

Неправильное использование газовых или керосиновых обогревателей может привести к отравлению угарным газом или пожару.

Как сохранить тепло?

Как пишет Tom's Guide, чрезвычайно важно сохранить тепло в доме. Для этого:

закрывайте щели окон и дверей. Сквозняки могут отнимать значительную часть тепла из комнаты, поэтому герметизация и утепление рамы очень важны.

Сквозняки могут отнимать значительную часть тепла из комнаты, поэтому герметизация и утепление рамы очень важны. термические шторы и тяжелые ткани. Они работают как дополнительный барьер между холодом снаружи и теплом внутри помещения.

Как получить больше тепла из печи?

Ранее мы писали о картофельных кожурах, которые помогают очистить дымоход от сажи, улучшая эффективность печи. Для этого нужно высыпать хорошо высушенную шелуху на раскаленные дрова и закрыть печь на 15 – 20 минут.