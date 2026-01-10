Як обігріти оселю під час відключень світла – розкаже 24 Канал з посиланням на Lifehacker.
Як альтернативно обігріти житло в мороз?
- Обігрівачі з акумулятором
Обігрівачі з вбудованим акумулятором або пристрої з живленням через USB – один з найбезпечніших варіантів обігріву за відсутності світла. Такі прилади попередньо заряджаються від звичайної розетки, ноутбука або павербанка, після чого здатні працювати автономно від кількох годин до цілої ночі – залежно від місткості батареї та режиму використання.
Втім, важливо розуміти, що їхня потужність обмежена. Вони не призначені для обігріву повітря в кімнаті, але чудово підходять для локального зігрівання тіла. До прикладу, можна використати шарф, шкарпетки, рукавички, електро або плед-пончо з обігрівом.
- Хімічні грілки
Хімічні грілки – це компактні одноразові або багаторазові пристрої, які починають виділяти тепло після контакту з повітрям або активації спеціального механізму. У середньому вони гріють від 6 до 10 годин, залежно від моделі та температури довкілля.
Їхня головна перевага – повна автономність: вони не потребують ні електрики, ні підзарядки. Саме тому такі грілки активно використовують туристи, альпіністи, військові та люди, які часто перебувають у холодних умовах. Водночас вони не нагрівають приміщення, а лише допомагають зігріти людину.
- Обігрівач + портативна електростанція
Найефективніший спосіб обігріти кімнату без централізованого електропостачання – використання портативної зарядної станції у поєднанні з електричним обігрівачем. Такі електростанції можуть живити тепловентилятори, інфрачервоні панелі або масляні радіатори протягом кількох годин.
Як альтернативно обігріти житло в мороз / Фото Unsplash
Цей варіант вважається найзручнішим, адже дозволяє реально підвищити температуру в кімнаті, а не лише зігрівати тіло. Проте є й суттєві мінуси:
- висока вартість – ціни на потужні станції стартують приблизно від 30 тисяч гривень;
- велике споживання енергії – обігрівачі швидко розряджають акумулятор;
- необхідність попередньої підзарядки станції.
Такий спосіб більше підходить для короткочасного використання або як резервний варіант.
- Газові та гасові обігрівачі
Окрім електричних рішень, існують газові та гасові обігрівачі, які не залежать від електрики. Вони здатні швидко нагрівати приміщення, але водночас вважаються потенційно небезпечними для використання у квартирі.
Експерти наголошують: застосовувати такі прилади варто лише в крайньому разі, коли інших варіантів немає, і тільки за суворого дотримання правил безпеки:
- обов’язкова постійна вентиляція;
- заборона використання під час сну;
- відсутність легкозаймистих матеріалів поруч;
- постійний контроль за роботою приладу.
Неправильне використання газових або гасових обігрівачів може призвести до отруєння чадним газом або пожежі.
Як зберегти тепло?
Як пише Tom's Guide, надзвичайно важливо зберегти тепло в оселі. Для цього:
- закривайте щілини вікон і дверей. Протяги можуть віднімати значну частину тепла з кімнати, тому герметизація та утеплення рами дуже важливі.
- термічні штори та важкі тканини. Вони працюють як додатковий бар'єр між холодом зовні та теплом всередині приміщення.
Як отримати більше тепла з печі?
Раніше ми писали про картопляні шкірки, які допомагають очистити димохід від сажі, покращуючи ефективність печі. Для цього потрібно висипати добре висушене лушпиння на розпечені дрова і закрити піч на 15 – 20 хвилин.