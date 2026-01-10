Як обігріти оселю під час відключень світла – розкаже 24 Канал з посиланням на Lifehacker.

Як альтернативно обігріти житло в мороз?

Обігрівачі з акумулятором

Обігрівачі з вбудованим акумулятором або пристрої з живленням через USB – один з найбезпечніших варіантів обігріву за відсутності світла. Такі прилади попередньо заряджаються від звичайної розетки, ноутбука або павербанка, після чого здатні працювати автономно від кількох годин до цілої ночі – залежно від місткості батареї та режиму використання.

Втім, важливо розуміти, що їхня потужність обмежена. Вони не призначені для обігріву повітря в кімнаті, але чудово підходять для локального зігрівання тіла. До прикладу, можна використати шарф, шкарпетки, рукавички, електро або плед-пончо з обігрівом.

Хімічні грілки

Хімічні грілки – це компактні одноразові або багаторазові пристрої, які починають виділяти тепло після контакту з повітрям або активації спеціального механізму. У середньому вони гріють від 6 до 10 годин, залежно від моделі та температури довкілля.

Їхня головна перевага – повна автономність: вони не потребують ні електрики, ні підзарядки. Саме тому такі грілки активно використовують туристи, альпіністи, військові та люди, які часто перебувають у холодних умовах. Водночас вони не нагрівають приміщення, а лише допомагають зігріти людину.

Обігрівач + портативна електростанція

Найефективніший спосіб обігріти кімнату без централізованого електропостачання – використання портативної зарядної станції у поєднанні з електричним обігрівачем. Такі електростанції можуть живити тепловентилятори, інфрачервоні панелі або масляні радіатори протягом кількох годин.



Як альтернативно обігріти житло в мороз / Фото Unsplash

Цей варіант вважається найзручнішим, адже дозволяє реально підвищити температуру в кімнаті, а не лише зігрівати тіло. Проте є й суттєві мінуси:

висока вартість – ціни на потужні станції стартують приблизно від 30 тисяч гривень;

велике споживання енергії – обігрівачі швидко розряджають акумулятор;

необхідність попередньої підзарядки станції.

Такий спосіб більше підходить для короткочасного використання або як резервний варіант.

Газові та гасові обігрівачі

Окрім електричних рішень, існують газові та гасові обігрівачі, які не залежать від електрики. Вони здатні швидко нагрівати приміщення, але водночас вважаються потенційно небезпечними для використання у квартирі.

Експерти наголошують: застосовувати такі прилади варто лише в крайньому разі, коли інших варіантів немає, і тільки за суворого дотримання правил безпеки:

обов’язкова постійна вентиляція;

заборона використання під час сну;

відсутність легкозаймистих матеріалів поруч;

постійний контроль за роботою приладу.

Неправильне використання газових або гасових обігрівачів може призвести до отруєння чадним газом або пожежі.

Як зберегти тепло?

Як пише Tom's Guide, надзвичайно важливо зберегти тепло в оселі. Для цього:

закривайте щілини вікон і дверей. Протяги можуть віднімати значну частину тепла з кімнати, тому герметизація та утеплення рами дуже важливі.

Протяги можуть віднімати значну частину тепла з кімнати, тому герметизація та утеплення рами дуже важливі. термічні штори та важкі тканини. Вони працюють як додатковий бар'єр між холодом зовні та теплом всередині приміщення.

Як отримати більше тепла з печі?

Раніше ми писали про картопляні шкірки, які допомагають очистити димохід від сажі, покращуючи ефективність печі. Для цього потрібно висипати добре висушене лушпиння на розпечені дрова і закрити піч на 15 – 20 хвилин.