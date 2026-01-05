Йдеться про звичайні картопляні шкірки. Цей перевірений народний метод допомагає дровам горіти довше, а сажі – накопичуватися значно менше, передає 24 Канал із посиланням House Digest.

Дивіться також Врятувати раковину після свят: який популярний напій працює краще за сантехніка

Як ефективніше обігріти дім за допомогою дров у печі?

Усе завдяки крохмалю: під час горіння він разом із парою піднімається в димохід і розм'якшує наліт на його стінках.

Для цього знадобиться приблизно пів відра добре висушеного лушпиння – сирі шкірки можуть загасити вогонь.

Спочатку розпаліть піч як зазвичай і дочекайтеся сильного жару. Лише за високої температури цей спосіб буде дієвим.

Потім висипте шкірки на розпечені дрова, закрийте піч і не відкривайте її близько 15 – 20 хвилин.

За цей час пара з крохмалем очистить димохід. Після цього достатньо легенько простукати трубу – розм'якшена сажа легко обсиплеться, а піч працюватиме безпечніше й ефективніше.

Видання House and gardens називає ще 6 простих способів отримати більше тепла від каміна:

Не захаращуйте простір біля каміна. Речі, меблі або декор поруч із каміном блокують потік гарячого повітря. Тримайте зону навколо відкритою – так тепло краще поширюється по кімнаті й зменшується ризик пожежі.

Не вішайте декор прямо над каміном / Фото Lulu & Georgia

Використовуйте камінний вентилятор . Невеликий вентилятор, який ставлять на піч або камін, працює без електрики – його "живить" тепло. Він спрямовує гаряче повітря в кімнату, а не в димохід, і допомагає рівномірно обігрівати простір.

. Невеликий вентилятор, який ставлять на піч або камін, працює без електрики – його "живить" тепло. Він спрямовує гаряче повітря в кімнату, а не в димохід, і допомагає рівномірно обігрівати простір. Увімкніть стельовий вентилятор у правильному режимі . Взимку стельовий вентилятор потрібно вмикати за годинниковою стрілкою на мінімальній швидкості. Тепле повітря підіймається вгору, а вентилятор повертає його вниз – у зону, де ви перебуваєте.

. Взимку стельовий вентилятор потрібно вмикати за годинниковою стрілкою на мінімальній швидкості. Тепле повітря підіймається вгору, а вентилятор повертає його вниз – у зону, де ви перебуваєте. Обирайте правильні дрова . Найкраще гріють сухі тверді породи дерева – дуб, клен, гікорі. Волога або м'яка деревина (наприклад, сосна) дає менше тепла і сприяє утворенню сажі. Дрова мають бути добре висушені, з вологістю менше 20%.

. Найкраще гріють сухі тверді породи дерева – дуб, клен, гікорі. Волога або м'яка деревина (наприклад, сосна) дає менше тепла і сприяє утворенню сажі. Дрова мають бути добре висушені, з вологістю менше 20%. Встановіть камінну вставку правильного розміру . Звичайний відкритий камін дуже неефективний – він віддає лише близько 10% тепла. Сучасна камінна вставка може підвищити ефективність до 70% і більше. Вона краще спалює паливо й повертає тепло назад у кімнату за допомогою вентиляторів.

. Звичайний відкритий камін дуже неефективний – він віддає лише близько 10% тепла. Сучасна камінна вставка може підвищити ефективність до 70% і більше. Вона краще спалює паливо й повертає тепло назад у кімнату за допомогою вентиляторів. Додайте тепловідбивач або теплообмінник. Металева пластина за каміном (тепловідбивач) відбиває тепло назад у приміщення. А теплообмінник активно "збирає" гаряче повітря і подає його в кімнату, замість того щоб воно зникало в димоході.

Які дрова найкраще підходять для котла на твердому паливі?