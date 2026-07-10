Дім Затишний дім Одна деталь змінює все: як вибрати килим, щоб кімната виглядала дорожче
10 липня, 12:37
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Не колір і не матеріал: яка деталь килима вирішує все

Альона Гогунська

Під час вибору килима більшість людей звертає увагу на його колір, матеріал або візерунок. Проте дизайнери наголошують: саме форма килима часто визначає, наскільки гармонійним і дорогим виглядатиме інтер'єр.

Як пише Love Deco, правильно підібраний килим не лише прикрашає кімнату, а й допомагає візуально об'єднати меблі, зонувати простір і навіть скоригувати пропорції приміщення.

Чому форма килима має значення?

Килим виконує роль своєрідного фундаменту для меблів. У вітальні він об'єднує диван, крісла та журнальний столик в одну композицію, а в їдальні відокремлює обідню зону від решти кімнати. Саме тому дизайнери радять підбирати форму килима не за розміром кімнати, а насамперед з огляду на меблі, які він має доповнювати.

Коли варто обрати круглий килим?

Круглий килим допомагає зробити інтер'єр м'якшим і затишнішим. Він вдало врівноважує простір, у якому переважають прямі лінії та гострі кути. Такий варіант найкраще підійде:

  • під круглий обідній стіл;
  • для куточка для читання;
  • у дитячій ігровій зоні;
  • у просторому передпокої;
  • у невеликих кімнатах, які хочеться зробити візуально просторішими. 

Завдяки плавним лініям круглий килим створює відчуття легкості та додає інтер'єру сучасності. 


Круглий килим роюить інтер'єр м'якшим і затишнішим / Фото Pinterest

Коли краще вибрати прямокутний?

Прямокутний килим вважається універсальним рішенням. Він гармонійно поєднується з більшістю меблів, адже дивани, ліжка та столи найчастіше мають саме прямокутну форму. Такий килим найкраще підходить:

  • для великих віталень;
  • спалень;
  • їдалень із прямокутним або овальним столом;
  • приміщень, де потрібно об'єднати кілька предметів меблів в одну композицію. 

Крім того, прямокутні моделі забезпечують більше покриття підлоги та допомагають зробити простір більш впорядкованим. 


Прямокутний килим – універсальне рішення / Фото Pinterest

Як не помилитися з вибором?

Дизайнери радять дотримуватися простого правила: форма килима має повторювати форму головного предмета меблів. Якщо центральним елементом є круглий стіл, найкраще виглядатиме круглий килим. Якщо ж основну роль відіграє диван або ліжко, варто обирати прямокутну модель. 

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