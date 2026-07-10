Как пишет Love Deco, правильно подобранный ковер не только украшает комнату, но и помогает визуально объединить мебель, зонировать пространство и даже скорректировать пропорции помещения.

Почему форма ковра имеет значение?

Ковер выполняет роль своеобразного фундамента для мебели. В гостиной он объединяет диван, кресла и журнальный столик в одну композицию, а в столовой отделяет обеденную зону от остальной части комнаты. Именно поэтому дизайнеры советуют подбирать форму ковра не по размеру комнаты, а прежде всего с учетом мебели, которую он должен дополнять.

Когда стоит выбрать круглый ковер?

Круглый ковер помогает сделать интерьер мягче и уютнее. Он удачно уравновешивает пространство, в котором преобладают прямые линии и острые углы. Такой вариант лучше всего подойдет:

под круглый обеденный стол;

для уголка для чтения;

в детской игровой зоне;

в просторной прихожей;

в небольших комнатах, которые хочется визуально сделать более просторными.

Благодаря плавным линиям круглый ковер создает ощущение легкости и придает интерьеру современность.



Круглый ковер делает интерьер мягче и уютнее / Фото Pinterest

Когда лучше выбрать прямоугольный?

Прямоугольный ковер считается универсальным решением. Он гармонично сочетается с большинством мебели, ведь диваны, кровати и столы чаще всего имеют именно прямоугольную форму. Такой ковер лучше всего подходит:

для больших гостиных;

спален;

столовых с прямоугольным или овальным столом;

помещений, где нужно объединить несколько предметов мебели в одну композицию.

Кроме того, прямоугольные модели обеспечивают большее покрытие пола и помогают сделать пространство более упорядоченным.



Прямоугольный ковер – универсальное решение / Фото Pinterest

Как не ошибиться с выбором?

Дизайнеры советуют придерживаться простого правила: форма ковра должна повторять форму главного предмета мебели. Если центральным элементом является круглый стол, лучше всего будет смотреться круглый ковер. Если же основную роль играет диван или кровать, стоит выбрать прямоугольную модель.