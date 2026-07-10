Як пише Love Deco, правильно підібраний килим не лише прикрашає кімнату, а й допомагає візуально об'єднати меблі, зонувати простір і навіть скоригувати пропорції приміщення.

Чому форма килима має значення?

Килим виконує роль своєрідного фундаменту для меблів. У вітальні він об'єднує диван, крісла та журнальний столик в одну композицію, а в їдальні відокремлює обідню зону від решти кімнати. Саме тому дизайнери радять підбирати форму килима не за розміром кімнати, а насамперед з огляду на меблі, які він має доповнювати.

Коли варто обрати круглий килим?

Круглий килим допомагає зробити інтер'єр м'якшим і затишнішим. Він вдало врівноважує простір, у якому переважають прямі лінії та гострі кути. Такий варіант найкраще підійде:

під круглий обідній стіл;

для куточка для читання;

у дитячій ігровій зоні;

у просторому передпокої;

у невеликих кімнатах, які хочеться зробити візуально просторішими.

Завдяки плавним лініям круглий килим створює відчуття легкості та додає інтер'єру сучасності.



Круглий килим роюить інтер'єр м'якшим і затишнішим / Фото Pinterest

Коли краще вибрати прямокутний?

Прямокутний килим вважається універсальним рішенням. Він гармонійно поєднується з більшістю меблів, адже дивани, ліжка та столи найчастіше мають саме прямокутну форму. Такий килим найкраще підходить:

для великих віталень;

спалень;

їдалень із прямокутним або овальним столом;

приміщень, де потрібно об'єднати кілька предметів меблів в одну композицію.

Крім того, прямокутні моделі забезпечують більше покриття підлоги та допомагають зробити простір більш впорядкованим.



Прямокутний килим – універсальне рішення / Фото Pinterest

Як не помилитися з вибором?

Дизайнери радять дотримуватися простого правила: форма килима має повторювати форму головного предмета меблів. Якщо центральним елементом є круглий стіл, найкраще виглядатиме круглий килим. Якщо ж основну роль відіграє диван або ліжко, варто обирати прямокутну модель.