Як пише Love Deco, правильно підібраний килим не лише прикрашає кімнату, а й допомагає візуально об'єднати меблі, зонувати простір і навіть скоригувати пропорції приміщення.
Чому форма килима має значення?
Килим виконує роль своєрідного фундаменту для меблів. У вітальні він об'єднує диван, крісла та журнальний столик в одну композицію, а в їдальні відокремлює обідню зону від решти кімнати. Саме тому дизайнери радять підбирати форму килима не за розміром кімнати, а насамперед з огляду на меблі, які він має доповнювати.
Коли варто обрати круглий килим?
Круглий килим допомагає зробити інтер'єр м'якшим і затишнішим. Він вдало врівноважує простір, у якому переважають прямі лінії та гострі кути. Такий варіант найкраще підійде:
- під круглий обідній стіл;
- для куточка для читання;
- у дитячій ігровій зоні;
- у просторому передпокої;
- у невеликих кімнатах, які хочеться зробити візуально просторішими.
Завдяки плавним лініям круглий килим створює відчуття легкості та додає інтер'єру сучасності.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Круглий килим роюить інтер'єр м'якшим і затишнішим / Фото Pinterest
Коли краще вибрати прямокутний?
Прямокутний килим вважається універсальним рішенням. Він гармонійно поєднується з більшістю меблів, адже дивани, ліжка та столи найчастіше мають саме прямокутну форму. Такий килим найкраще підходить:
- для великих віталень;
- спалень;
- їдалень із прямокутним або овальним столом;
- приміщень, де потрібно об'єднати кілька предметів меблів в одну композицію.
Крім того, прямокутні моделі забезпечують більше покриття підлоги та допомагають зробити простір більш впорядкованим.
Прямокутний килим – універсальне рішення / Фото Pinterest
Як не помилитися з вибором?
Дизайнери радять дотримуватися простого правила: форма килима має повторювати форму головного предмета меблів. Якщо центральним елементом є круглий стіл, найкраще виглядатиме круглий килим. Якщо ж основну роль відіграє диван або ліжко, варто обирати прямокутну модель.