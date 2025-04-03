Рятуємо меблі від котячих лап: безпечні рішення для домашніх улюбленців

Коти – чудові домашні улюбленці, але їхня звичка дряпати меблі може стати справжнім викликом для власників.

Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, щоб ефективно розв'язувати цю проблему, важливо зрозуміти причини такої поведінки. Чому коти можуть дряпати меблі та як їх відвадити це робити, розповідаємо далі.

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Чому коти дряпають меблі

За словами експертів, дряпання є природною поведінкою, яка допомагає кішкам підтримувати здоров’я кігтів, розтягувати м’язи та кінцівки, позбуватися накопиченої енергії та позначати територію за допомогою пахучих залоз у лапах.

Для цього коти часто обирають меблі через їхню текстуру або через відсутність альтернатив. Щоб зупинити улюбленця, важливо запропонувати йому привабливіші варіанти.

Як віднадити кота від меблів

Запропонуйте альтернативи.

Коти не можуть відмовитися від дряпання, але його можна спрямувати у правильне русло. Розмістіть у будинку спеціальні дряпалки або килимки з приємною текстурою. Найкращий варіант – вертикальні кігтеточки заввишки від 90 сантиметрів.

Щоб заохотити кота користуватися ними, використовуйте котячу м’яту, ігри біля кігтеточки, розташування дряпалку поруч з улюбленими меблями.

До речі, купувати кігтеточку також не обов'язково. Дряпалку для кота можна зробити з картону, розрізаного на смужки.

Уберегти меблі від котів реально / Фото Freepik

Використовуйте спреї-відлякувачі.

Якщо ваш кіт ігнорує дряпалки, спробуйте обробити меблі спеціальними спреями, які містять запахи, неприємні для котів.

Забезпечте кота розвагами.

Нудьга або стрес можуть провокувати кота дряпати меблі. Щоб запобігти цьому, варто щодня грати з улюбленцем, використовувати годівниці-пазли, додати інтерактивні іграшки, створити безпечні місця для відпочинку.

Захистіть меблі.

Якщо інші методи не допомагають, варто використовувати захисні засоби для меблів, зокрема двосторонні липкі стрічки, пластикові або силіконові накладки, а також спеціальні меблеві чохли.

Коти не люблять липких поверхонь, тому швидко втратять інтерес до таких меблів.