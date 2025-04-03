Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, чтобы эффективно решать эту проблему, важно понять причины такого поведения. Почему коты могут царапать мебель и как их отвадить это делать, рассказываем далее.

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Почему коты царапают мебель

По словам экспертов, царапанье является естественным поведением, которое помогает кошкам поддерживать здоровье когтей, растягивать мышцы и конечности, избавляться от накопленной энергии и обозначать территорию с помощью пахучих желез в лапах.

Для этого коты часто выбирают мебель из-за ее текстуры или из-за отсутствия альтернатив. Чтобы остановить любимца, важно предложить ему более привлекательные варианты.

Как отвадить кота от мебели

  • Предложите альтернативы.

Коты не могут отказаться от царапанья, но его можно направить в правильное русло. Разместите в доме специальные царапалки или коврики с приятной текстурой. Лучший вариант – вертикальные когтеточки высотой от 90 сантиметров.

Чтобы поощрить кота пользоваться ими, используйте кошачью мяту, игры возле когтеточки, расположение когтеточки рядом с любимой мебелью.

Кстати, покупать когтеточку также не обязательно. Царапалку для кота можно сделать из картона, разрезанного на полоски.

Котенок царапает диванУберечь мебель от котов реально / Фото Freepik

  • Используйте спреи-отпугиватели.

Если ваш кот игнорирует царапалки, попробуйте обработать мебель специальными спреями, которые содержат запахи, неприятные для котов.

  • Обеспечьте кота развлечениями.

Скука или стресс могут провоцировать кота царапать мебель. Чтобы предотвратить это, стоит ежедневно играть с любимцем, использовать кормушки-пазлы, добавить интерактивные игрушки, создать безопасные места для отдыха.

  • Защитите мебель.

Если другие методы не помогают, стоит использовать защитные средства для мебели, в частности двусторонние липкие ленты, пластиковые или силиконовые накладки, а также специальные мебельные чехлы.

Коты не любят липких поверхностей, поэтому быстро потеряют интерес к такой мебели.