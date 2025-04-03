Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, чтобы эффективно решать эту проблему, важно понять причины такого поведения. Почему коты могут царапать мебель и как их отвадить это делать, рассказываем далее.

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Почему коты царапают мебель

По словам экспертов, царапанье является естественным поведением, которое помогает кошкам поддерживать здоровье когтей, растягивать мышцы и конечности, избавляться от накопленной энергии и обозначать территорию с помощью пахучих желез в лапах.

Для этого коты часто выбирают мебель из-за ее текстуры или из-за отсутствия альтернатив. Чтобы остановить любимца, важно предложить ему более привлекательные варианты.

Как отвадить кота от мебели

Предложите альтернативы.

Коты не могут отказаться от царапанья, но его можно направить в правильное русло. Разместите в доме специальные царапалки или коврики с приятной текстурой. Лучший вариант – вертикальные когтеточки высотой от 90 сантиметров.

Чтобы поощрить кота пользоваться ими, используйте кошачью мяту, игры возле когтеточки, расположение когтеточки рядом с любимой мебелью.

Кстати, покупать когтеточку также не обязательно. Царапалку для кота можно сделать из картона, разрезанного на полоски.

Уберечь мебель от котов реально / Фото Freepik

Используйте спреи-отпугиватели.

Если ваш кот игнорирует царапалки, попробуйте обработать мебель специальными спреями, которые содержат запахи, неприятные для котов.

Обеспечьте кота развлечениями.

Скука или стресс могут провоцировать кота царапать мебель. Чтобы предотвратить это, стоит ежедневно играть с любимцем, использовать кормушки-пазлы, добавить интерактивные игрушки, создать безопасные места для отдыха.

Защитите мебель.

Если другие методы не помогают, стоит использовать защитные средства для мебели, в частности двусторонние липкие ленты, пластиковые или силиконовые накладки, а также специальные мебельные чехлы.

Коты не любят липких поверхностей, поэтому быстро потеряют интерес к такой мебели.