Як почистити гриль перед використанням: покрокова інструкція
- Перед чищенням гриль слід розігріти, розібрати та почистити щіткою або фольгою, використовуючи мильний розчин.
- Для видалення іржі та полірування корпусу використовуйте пасту з оцту і соди, а після чищення зберіть гриль і розігрійте його ще раз.
Підвищення температури, свята та відкриті басейни – усе це ознаки наближення літа, а з ним і сезону пікніків та смаження на грилі.
Але, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, перш ніж запрошувати гостей і готувати м’ясо на решітці, гриль варто добре очистити. Як зробити це якісно та без зайвих зусиль, розповідаємо далі.
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Розігрійте гриль
Увімкніть гриль на повну потужність приблизно на 30 хвилин. Це допоможе спалити залишки жиру та їжі. Коли жир вигорить і дим зникне – гриль готовий до чищення.
Розберіть гриль
Після охолодження зніміть усі знімні частини. Це дозволить краще вимити внутрішні поверхні та перевірити стан пальників і трубок.
Почистьте решітки та внутрішні стінки
Скористайтеся щіткою або зім’ятою фольгою для видалення нагару з решіток, кришки та бокових стінок. Важливо враховувати тип решіток: для алмазних – м’якша щітка, для прямих – жорсткіша.
Видаліть жир за допомогою мильного розчину
Розчиніть засіб для миття посуду в гарячій воді й протріть решітки або корпус гриля. Потім добре промийте водою, щоб уникнути залишків мила.
Пропилососьте дно гриля
Використовуйте вуличний пилосос, щоб зібрати залишки їжі знизу гриля. Це допоможе уникнути запаху горілого.
Позбудьтеся іржі та поліруйте корпус
Змішайте оцет і харчову соду в пасту (2:1), нанесіть на іржу, залиште на 30 хвилин і змийте. Для полірування нержавіючої сталі використовуйте оцет на вологій ганчірці.
Зберіть гриль і ще раз розігрійте
Поверніть усі деталі на місце й увімкніть гриль на 20 хвилин, щоб прибрати залишки вологи й мила.
Як підтримувати чистоту протягом сезону
Після кожного приготування дайте грилю трохи попрацювати, щоб згорів залишковий маринад.
Також чистьте решітки після кожного використання – щіткою, фольгою, половинкою цибулі або лимона.
Крім того, регулярно перевіряйте, чи не завелися в грилі оси або інші комахи.
Якщо ж гриль сильно забруднений – помийте його парою або відвезіть на автомийку.
До речі, якщо ви не визначилися, яку техніку краще купити для приготування їжі, розгляньте аерогриль, мультипіч чи гриль.