Щось із цього точно спрацює: як відмити водний камінь

Водний камінь – біль для багатьох господинь та господарів. А особливо у районах, де вода містить багато мінеральних солей.

Чим менше нальоту і чим він "свіжіший", то тим легше його відмити. Проте все ж є способи, які можуть допомогти й при застарілому нальоті. Про це пише 24 Канал.

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Спершу його можна спробувати позбутися за допомогою домашніх засобів. А якщо не допомогло – скористатися магазинними. В останньому випадку вкрай важливо дивитися на склад, однак про все – за порядком.

Забираємо легкий наліт домашніми засобами

Найперший універсальний засіб, який можна застосувати – мікс оцету та води. Він ідеально підходить проти легкого нальоту в чайниках, на кранах, душових кабінах, склі та плитці.

Рецепт:

Змішайте оцет і воду 1:1;

Нанесіть на поверхню або, якщо це чайник, залийте усередину та поставте кип'ятитися;

Залиште на 30 – 60 хвилин;

Пройдіться губкою або щіткою та добре змийте.

Порада: для вертикальних поверхонь змочіть тканину або серветку оцтом, прикладіть до поверхні й закріпіть на 1 годину.

Другий спосіб – лимонна кислота. Ідеально для: чайників, пральних машин, плитки та унітазів.

Рецепт:

Розчиніть 1 – 2 столової ложки лимонної кислоти в 0,5 літра гарячої води;

Нанесіть на поверхню або залийте у чайник або унітаз;

Залиште на 30 – 40 хвилин, а потім змийте;

Для пральної машини – насипте 100 грамів у відсік для порошку й запустіть прання на високій температурі без білизни.

І улюблений спосіб наших бабусь – харчова сода та оцет. Підходить для унітазів, ванн, раковин.

Для того, щоб здійснити очищення, потрібно досягнути хімічної реакції:

Насипте соду на вологу поверхню;

Збризніть або полийте оцетом – має відбутися шипіння;

Через 10 – 15 хвилин пройдіться щіткою;

Змийте водою.

До слова, цим же методом можна відмити пригорілу каструлю.

Важка артилерія: як обрати засіб для водного каменю, який складно відмивається

Вкрай важливо перевіряти склад, адже не вся "хімія" може побороти водний камінь. Наприклад, хлор, абразиви та сильні луги на нього не діють.

Головні борці з вапняним нальотом – це кислоти. Екологічні засоби мають у складі природну лимонну кислоту (Citric Acid) – вона найм'якша та безпечна для більшості поверхонь.

У важких випадках допоможуть більш професійні засоби, в складі яких є:

мурашина кислота (Formic Acid – дуже агресивна),

фосфорна кислота (Phosphoric Acid – здатна видалити навіть іржу),

сульфамінова кислота (Sulfamic Acid – добре розчиняє кальцій та магній)

Зазначимо, що під час застосування хімічних засобів слід використовувати рукавички та добре провітрювати приміщення.