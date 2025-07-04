Глибоке очищення холодильника: як повернути йому свіжість

Холодильник – незамінний помічник у збереженні свіжості продуктів і забезпеченні комфорту на кухні. Проте нерідко користувачі обмежуються лише поверхневим протиранням внутрішніх поверхонь вологою ганчіркою або паперовим рушником, забуваючи про регулярне глибоке прибирання.

Насправді, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, це складніший та більш ретельний процес, який необхідно проводити кілька разів на рік, аби підтримувати прилад у належному стані, уникнути неприємних запахів та зберегти продукти свіжими. У чому ж тут різниця та як очистити холодильник глибоко, розповідаємо далі.

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Чим відрізняється глибоке очищення від звичайного прибирання

Звичайне очищення холодильника зазвичай полягає в щоденному або щотижневому протиранні дверних ручок, полиць і поверхонь, а також у перебирання продуктів, щоб уникнути їх псування.

Глибоке прибирання ж вимагає спорожнення холодильника, зняття полиць і контейнерів для їх ретельного миття, очищення зовнішніх поверхонь і навіть підлоги навколо приладу. Також увагу приділяють гумовим ущільнювачам і системам водопостачання, якщо холодильник обладнаний диспенсерами для води або льоду.

Як часто потрібно проводити глибоке очищення

За рекомендаціями фахівців, глибоке чищення стандартного холодильника варто робити кожні 3 – 4 місяці. Якщо ж холодильник має диспенсер для води чи льоду, то частота прибирання має скоротитися до кожних 2 місяців, адже волога створює сприятливі умови для розвитку цвілі.

Підготовка до глибокого очищення

Перед початком прибирання потрібно:

Відключити холодильник від електромережі для безпеки.

Вийняти всі продукти та оглянути їх на термін придатності, утилізувавши прострочені.

Підготувати місце для тимчасового зберігання швидкопсувних продуктів (м’ясо, молочні вироби, ліки).

Зібрати необхідні засоби для чищення: теплу воду, харчову соду, оцет, м’який засіб для миття посуду, губки, рушники з мікрофібри.

Кілька разів на рік холодильник варто ретельно вимивати / Фото Freepik

Основні етапи глибокого очищення холодильника

Очищення внутрішніх поверхонь. Внутрішню частину холодильника протирають розчином теплої води з декількома краплями засобу для миття посуду. Для складних забруднень застосовують пасту з харчової соди і води. Для дезінфекції використовують розчин оцту з водою у співвідношенні 1:2, який розпилюють і протирають сухою ганчіркою.

Очищення гумових ущільнювачів. Ущільнювачі дверей протирають теплою водою без використання агресивних засобів, щоб уникнути пошкоджень і втрати герметичності.

Очищення зовнішніх поверхонь. Пластикові фасади миють теплою мильною водою, фасади з нержавіючої сталі – спеціальними засобами для нержавіючої сталі. Не забувають також очистити верхню частину холодильника, де часто накопичується пил.

Очищення підлоги навколо холодильника. Підлогу під і навколо холодильника очищають від пилу і залишків їжі.

Очищення водопроводу і льодогенератора (за наявності). Водопровідні лінії очищають розчином оцту, який залишають на 30 хвилин, потім промивають водою. Після чищення обов’язково промивають диспенсер водою і викидають перші порції льоду.

Як підтримувати холодильник у чистоті між генеральними прибираннями

Регулярно перевіряйте терміни придатності й прибирайте прострочені продукти.

Також витирайте будь-які розливи на полицях, липкі плями з банок і пляшок.

Перед тим, як покласти щось у холодильник, переконайтеся, що посуд і контейнери чисті й щільно закриті.

Крім того, використовуйте органайзери та контейнери, щоб утримувати продукти впорядкованими й уникнути перекидання.

До слова, щоб продовжити життя холодильника, також варто чистити змійовики.