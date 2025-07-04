Глибоке очищення холодильника: як повернути йому свіжість
- Глибоке очищення холодильника включає миття полиць, очищення зовнішніх поверхонь та систем водопостачання.
- Рекомендується проводити глибоке очищення кожні 3 – 4 місяці або частіше при наявності диспенсера для води чи льоду.
Холодильник – незамінний помічник у збереженні свіжості продуктів і забезпеченні комфорту на кухні. Проте нерідко користувачі обмежуються лише поверхневим протиранням внутрішніх поверхонь вологою ганчіркою або паперовим рушником, забуваючи про регулярне глибоке прибирання.
Насправді, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, це складніший та більш ретельний процес, який необхідно проводити кілька разів на рік, аби підтримувати прилад у належному стані, уникнути неприємних запахів та зберегти продукти свіжими. У чому ж тут різниця та як очистити холодильник глибоко, розповідаємо далі.
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Чим відрізняється глибоке очищення від звичайного прибирання
Звичайне очищення холодильника зазвичай полягає в щоденному або щотижневому протиранні дверних ручок, полиць і поверхонь, а також у перебирання продуктів, щоб уникнути їх псування.
Глибоке прибирання ж вимагає спорожнення холодильника, зняття полиць і контейнерів для їх ретельного миття, очищення зовнішніх поверхонь і навіть підлоги навколо приладу. Також увагу приділяють гумовим ущільнювачам і системам водопостачання, якщо холодильник обладнаний диспенсерами для води або льоду.
Як часто потрібно проводити глибоке очищення
За рекомендаціями фахівців, глибоке чищення стандартного холодильника варто робити кожні 3 – 4 місяці. Якщо ж холодильник має диспенсер для води чи льоду, то частота прибирання має скоротитися до кожних 2 місяців, адже волога створює сприятливі умови для розвитку цвілі.
Підготовка до глибокого очищення
Перед початком прибирання потрібно:
- Відключити холодильник від електромережі для безпеки.
- Вийняти всі продукти та оглянути їх на термін придатності, утилізувавши прострочені.
- Підготувати місце для тимчасового зберігання швидкопсувних продуктів (м’ясо, молочні вироби, ліки).
- Зібрати необхідні засоби для чищення: теплу воду, харчову соду, оцет, м’який засіб для миття посуду, губки, рушники з мікрофібри.
Основні етапи глибокого очищення холодильника
- Очищення внутрішніх поверхонь. Внутрішню частину холодильника протирають розчином теплої води з декількома краплями засобу для миття посуду. Для складних забруднень застосовують пасту з харчової соди і води. Для дезінфекції використовують розчин оцту з водою у співвідношенні 1:2, який розпилюють і протирають сухою ганчіркою.
- Очищення гумових ущільнювачів. Ущільнювачі дверей протирають теплою водою без використання агресивних засобів, щоб уникнути пошкоджень і втрати герметичності.
- Очищення зовнішніх поверхонь. Пластикові фасади миють теплою мильною водою, фасади з нержавіючої сталі – спеціальними засобами для нержавіючої сталі. Не забувають також очистити верхню частину холодильника, де часто накопичується пил.
- Очищення підлоги навколо холодильника. Підлогу під і навколо холодильника очищають від пилу і залишків їжі.
- Очищення водопроводу і льодогенератора (за наявності). Водопровідні лінії очищають розчином оцту, який залишають на 30 хвилин, потім промивають водою. Після чищення обов’язково промивають диспенсер водою і викидають перші порції льоду.
Як підтримувати холодильник у чистоті між генеральними прибираннями
Регулярно перевіряйте терміни придатності й прибирайте прострочені продукти.
Також витирайте будь-які розливи на полицях, липкі плями з банок і пляшок.
Перед тим, як покласти щось у холодильник, переконайтеся, що посуд і контейнери чисті й щільно закриті.
Крім того, використовуйте органайзери та контейнери, щоб утримувати продукти впорядкованими й уникнути перекидання.
До слова, щоб продовжити життя холодильника, також варто чистити змійовики.