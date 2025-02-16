Більше не працює: який лайфхак для миття вікон краще залишити у минулому

Брудні та заплямовані вікна у будинку можуть погіршити естетичність та заважати огляду. Щоб уникнути цього, десятиліттями люди мили їх газетою та оцтом, оскільки це був простий і недорогий спосіб.

Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, на жаль, сьогодні цей метод уже не настільки ефективний. Що змінилося і як тоді краще мити вікна, розповідаємо далі.

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Чому газета більше не підходить для миття вікон

У минулому газети виготовляли з набагато щільнішого паперу. Нинішній дешевший матеріал менше поглинає і може легко розкластися, залишаючи волокна та бруд на склі.

Також сучасні газети використовують чорнило на основі сої, яке може розмазуватися і залишати сліди на склі, створюючи додатковий безлад.

Крім того, нові вікна мають захисне покриття, яке може бути пошкоджене абразивною текстурою газетного паперу, не кажучи вже про те, що зараз більшість людей отримують новини онлайн, тому друкованої газети просто може не бути під рукою.

Як вимити вікна за допомогою серветки з мікрофібри: дивіться відео

Кращі альтернативи для миття вікон

На щастя, зараз є більш ефективні способи домогтися блиску без розводів на вікнах, дзеркалах та інших скляних поверхнях. Для цього спробуйте використовувати:

Серветки з мікрофібри.

Вони ефективно вловлюють пил і вологу, не залишаючи смуг і ворсинок. Крім того, їх можна використовувати багаторазово.

Ракелі.

Завдяки тонкому гумовому лезу вони забезпечують ідеальне очищення без розводів і дозволяють швидко покрити велику площу скла.

Натуральні мийні засоби для скла.

Ви можете зробити свій власний екологічний засіб для чищення вікон. Найпростіший рецепт передбачає змішування 1 частини оцту та 1 частини води. Рідину слід розпилити на скло та протерти серветкою з мікрофібри чи іншої тканини.