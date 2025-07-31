Домашній засіб для миття вікон: як зробити ефективний розчин своїми руками
- Можна зробити ефективний засіб для миття вікон з оцту, рідкого засобу для посуду та води.
- Для кращого запаху можна додати ефірну олію, а очищення виконувати за допомогою мікрофібри або замшевої серветки.
Брудні вікна й скляні двері одразу впадають в око – навіть найменші смуги здатні зіпсувати враження. Але хоча миття скла здається простою справою, багато хто відкладає це завдання.
Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, насправді вам не потрібні дорогі засоби або професійне обладнання. Ви можете зробити ефективний засіб для миття вікон власноруч – із простих інгредієнтів, які, ймовірно, вже є у вас на кухні. Що для цього знадобиться, розповідаємо далі.
До теми Повертаємо чистоту: як вимити вікна після ремонту
Змішайте інгредієнти
Налийте у пляшку з розпилювачем оцет (або лимонний сік), додайте рідкий засіб для посуду та воду. Енергійно струсіть пляшку, щоб усе добре перемішалося.
Додайте аромат (опціонально)
Щоб нейтралізувати різкий запах оцту, додайте у суміш ефірну олію – наприклад, м’ятну, лаванди чи чайного дерева.
Нанесіть та протріть
Обприскайте скляну поверхню засобом, а потім витріть її мікрофіброю або замшевою серветкою до блиску.
До слова, не завжди справа у засобі для миття вікон. Іноді це важко зробити фізично, тож варто розібратися, як легко помити вікна на високому поверсі.