Тюль сяятиме білизною: простий кухонний засіб замінить дорогі відбілювачі
Білі тюлеві фіранки пасують до будь-якого інтер'єру. Пропускаючи природне світло, вони роблять кімнату світлішою і просторішою. Проте підтримувати їхню бездоганну білизну непросто, адже на тканині швидко накопичуються пил і бруд, через що вона жовтіє та тьмяніє.
На щастя, є простий домашній спосіб, який не потребує дорогих засобів для прання. Про це пише Gazeta.pl.
Як ефективно випрати тюль?
Регулярне прання тюлю допомагає підтримувати чистоту та свіже повітря в оселі. І мало хто знає, що звичайна кухонна сіль чудово справляється з цим завданням.
Вона не лише допомагає відбілити тканину та повернути їй білосніжний вигляд, а й зменшує накопичення пилу на поверхні фіранок.
До того ж цей спосіб дуже дешевий – кілограм солі коштує зовсім недорого.
Звичайна сіль поверне тюлю свіжість / Фото з відкритих джерел
Скільки солі додавати під час прання тюлю?
Щоб отримати бажаний результат, дотримуйтеся таких кроків:
- Підготуйте 1/3 склянки або 7 столових ложок кухонної солі.
- Покладіть тюль у мішок для прання, щоб захистити тканину від пошкоджень.
- Виберіть програму для делікатних тканин (наприклад, шовку або бавовни) та встановіть температуру 30 – 40 градусів.
- Перед останнім полосканням засипте сіль у відсік для прального порошку.
- Не вмикайте режим віджимання. Краще кілька разів злийте воду, а потім розвісьте тюль сушитися.
- Приблизно через 20 хвилин він висохне.
- Якщо після висихання залишилися складки, їх можна злегка пропрасувати або збризнути тонким шаром безбарвного лаку для волосся.