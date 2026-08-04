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4 серпня, 14:25
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Тюль сяятиме білизною: простий кухонний засіб замінить дорогі відбілювачі

Анастасія Колеснікова

Білі тюлеві фіранки пасують до будь-якого інтер'єру. Пропускаючи природне світло, вони роблять кімнату світлішою і просторішою. Проте підтримувати їхню бездоганну білизну непросто, адже на тканині швидко накопичуються пил і бруд, через що вона жовтіє та тьмяніє.

На щастя, є простий домашній спосіб, який не потребує дорогих засобів для прання. Про це пише Gazeta.pl.

Як ефективно випрати тюль?

Регулярне прання тюлю допомагає підтримувати чистоту та свіже повітря в оселі. І мало хто знає, що звичайна кухонна сіль чудово справляється з цим завданням. 

Вона не лише допомагає відбілити тканину та повернути їй білосніжний вигляд, а й зменшує накопичення пилу на поверхні фіранок. 

До того ж цей спосіб дуже дешевий – кілограм солі коштує зовсім недорого.

Звичайна сіль поверне тюлю свіжість / Фото з відкритих джерел

Скільки солі додавати під час прання тюлю?

Щоб отримати бажаний результат, дотримуйтеся таких кроків: 

  • Підготуйте 1/3 склянки або 7 столових ложок кухонної солі.
  • Покладіть тюль у мішок для прання, щоб захистити тканину від пошкоджень.
  • Виберіть програму для делікатних тканин (наприклад, шовку або бавовни) та встановіть температуру 30 – 40 градусів.
  • Перед останнім полосканням засипте сіль у відсік для прального порошку.
  • Не вмикайте режим віджимання. Краще кілька разів злийте воду, а потім розвісьте тюль сушитися.
  • Приблизно через 20 хвилин він висохне.
  • Якщо після висихання залишилися складки, їх можна злегка пропрасувати або збризнути тонким шаром безбарвного лаку для волосся.

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