Як повісити штори рівно: простий лайфхак

Штори займають значну частину простору стін у вашому будинку, і навіть незначне зміщення їхнього розташування може зіпсувати загальну естетику інтер’єру.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, однак процес вирівнювання карниза може стати справжнім випробуванням, особливо якщо йдеться про широкі вікна. На щастя, існує простий спосіб забезпечити ідеальне рівне положення штор без зайвих зусиль. Як це зробити, розповідаємо далі.

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Як вирівняти карниз для штор

Щоб легко та ефективно вирівняти карниз без рівня, можна скористатися лайфхаком з папером. Приклейте два аркуші паперу до стіни, вирівнявши їх із кутом віконної рами.

Зробіть отвір у папері в місці, де плануєте розмістити перше кріплення для карниза. Переверніть папір і прикладіть його до протилежного боку вікна. Вирівняйте отвір із місцем для другого кріплення.

Таким чином, обидві точки кріплення будуть на одній висоті, що гарантує рівне розташування штор.

Як вирівняти штори: дивіться відео

До речі, вирівнюючи штори, варто пам'ятати, що оптимально розміщувати карниз приблизно на 50 сантиметрів вище за віконну раму.

Крім того, він повинен виступати на 15 – 30 сантиметрів за межі вікна для візуального розширення простору.

Тим часом ідеальною довжиною штор вважають варіант, коли вони торкаються підлоги або висять за 2 – 3 сантиметри від неї.