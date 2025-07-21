Ідеальний час, щоб розпочати осінній сад: 7 квітів, які варто посадити у липні

Хоч літо ще триває, саме час подбати про осінній сад. Адже посадка квітів у липні не лише подовжує сезон краси, а й забезпечує підтримку для запилювачів, коли природних джерел нектару стає менше.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, ідеально обирати рослини, які цвітуть до осінніх заморозків. Ось добірка з семи декоративних рослин, які можна посадити в середині літа й милуватися їхнім цвітінням восени.

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Королиця велика

Ці невибагливі ромашки радують око мереживним листям і білими пелюстками з яскравими жовтими серединками. Вони добре приживаються в помірному кліматі, потребують сонця або півтіні й щотижневого поливу, а також чудово вписуються в будь-який садовий стиль.

Волошка

Ці квіти у відтінках синього, рожевого та білого привертають увагу як людей, так і запилювачів. Їх варто підсівати кожні два тижні для довшого цвітіння, а відцвілі головки регулярно обрізати.

Вербена

Вербена тішить гроноподібними квітами в білих, рожевих, червоних і абрикосових тонах. У теплішому кліматі може рости як багаторічник. Для тривалого цвітіння потрібне сонце і своєчасне обрізання зів'ялих квітів.

Вчасно посаджені квіти тішитимуть око восени / Фото Freepik

Космея

Ця швидкоросла однорічна квітка цвіте від кінця літа до жовтня. Космея чудово переносить посуху та бідні ґрунти, а її рясне цвітіння підтримується регулярним видаленням сухих квітів.

Рудбекія волосиста

Золотисті квіти з темними серединками – ідеальне доповнення до осіннього саду. Вони довго тримаються на клумбі, невибагливі, витривалі та добре переносять посуху. Достатньо вчасно поливати та обрізати зів'ялі квіти.

Хризантеми

Ці яскраві багаторічники – справжня окраса осені. Щоб отримати кущисту форму й більше бутонів восени, до середини липня варто прищипувати молоді пагони.

Троянда флорібунда

Відомі рясним і тривалим цвітінням, ці троянди цвітуть аж до осені. Догляд передбачає підживлення спеціальним добривом після посадки та повторно в серпні.

До речі, липень – це не тільки сезон для посадки нових рослин, а й час, коли варто обрізати деякі квіти для пишного цвітіння.