Як позбутися котячих бліх у домі та не нашкодити пухнастику

Зараження блохами – поширене явище як у квартирах, так і в будинках. Їх легко принести на одязі чи взутті з вулиці чи навіть підхопити у ветлікарні. Звісно, щоб позбутися бліх в оселі, де є пухнастики, не слід використовувати хімічні засоби.

Натомість краще обирати народні засоби, які відлякуватимуть бліх, але не будуть шкодити котам. Які природні відлякувачі існують – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Як вивести котячі блохи з дому

Щоб вивести котячі блохи з хати, у першу чергу слід ретельно очистити все. Пропилососьте підлогу та помийте її, почистіть меблі парою, помийте лежаки домашніх улюбленців, а також перевірте, чи немає на подвір'ї мишей або щурів – вони можуть переносити бліх.

Коли вся оселя очищена, то можна переходити до наступного етапу. Як стверджують експерти, природними засобами боротьби з блохами є:

Оцет

Звичайний білий чи яблучний оцет можуть захищати оселю від бліх, адже цей запах відлякує їх. Його можна розвести з водою та розпилювати у домі, аби блохи знову не потрапили у хату.

Діатомітова земля

Діатомітова земля – це природний порошок, який проникає в екзоскелет блохи та вбиває її шляхом зневоднення. Діатомітова земля може вбити бліх протягом чотирьох годин, тому достатньо посипати нею заражені ділянки у домі. Діатомітова земля нетоксична для домашніх тварин та людей, якщо її не вдихати безпосередньо.

Сіль

Якщо розсипати сіль у місцях, де активно розмножуються блохи, то це зневоднить і дорослих особин, і їхні яйця. Крім того, сіль дуже ефективно працює на килимах та оббивці.

Олія розмарину

Блохи та кліщі не люблять запах розмарину. Посадіть його на вулиці, щоб відлякати бліх у дворі. Також олію розмарину можна змішати з харчовою содою, щоб отримати порошок від бліх, який можна посипати на килими, меблі, підстилку для домашніх тварин, віконні рами та будь-які інші місця, де є активність бліх.

Лавандова олія

Лаванда – ще один натуральний засіб від бліх. Додайте кілька крапель лавандової олії до харчової соди або кукурудзяного крохмалю, щоб створити рослинний порошок від бліх.

Олія перцевої м'яти

Свіжий запах м'яти приваблює людей, але для бліх він є надто сильним. Будь-яку м'ятну олію можна використовувати для створення трав'яного порошку від бліх. Крім того, посадка м'яти біля вхідних дверей вашого будинку також допоможе захиститися від бліх.

Кедрова олія

Додайте 2 – 3 краплі кедрової олії до 2 склянок води в розпилювачі, щоб відлякати бліх у будинку. Також можна помістити кедрову стружку в миски поблизу місць зараження блохами.

Цитрусовий спрей

Додайте 1/4 склянки свіжого лимонного соку до 2 склянок води в пульверизаторі. Обприскайте місця, де є блохи, особливо – під підстилкою тварин. Однак слід бути дуже обережними, адже цитрусові не подобаються і котам.

Борна кислота

Порошок борної кислоти діє як осушувач для знищення бліх і тарганів. Використовуйте його в тріщинах і щілинах, на краях шаф та на підлозі, щоб позбутися бліх.