Як позбутися котячих бліх у домі та не нашкодити пухнастику
- Вивести котячі блохи з оселі можна за допомогою народних засобів, які не шкодять домашнім улюбленцям.
- Перед тим, як обробляти та захищати дім від бліх, слід ретельно все прибрати.
Зараження блохами – поширене явище як у квартирах, так і в будинках. Їх легко принести на одязі чи взутті з вулиці чи навіть підхопити у ветлікарні. Звісно, щоб позбутися бліх в оселі, де є пухнастики, не слід використовувати хімічні засоби.
Натомість краще обирати народні засоби, які відлякуватимуть бліх, але не будуть шкодити котам. Які природні відлякувачі існують – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.
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Як вивести котячі блохи з дому
Щоб вивести котячі блохи з хати, у першу чергу слід ретельно очистити все. Пропилососьте підлогу та помийте її, почистіть меблі парою, помийте лежаки домашніх улюбленців, а також перевірте, чи немає на подвір'ї мишей або щурів – вони можуть переносити бліх.
Коли вся оселя очищена, то можна переходити до наступного етапу. Як стверджують експерти, природними засобами боротьби з блохами є:
- Оцет
Звичайний білий чи яблучний оцет можуть захищати оселю від бліх, адже цей запах відлякує їх. Його можна розвести з водою та розпилювати у домі, аби блохи знову не потрапили у хату.
- Діатомітова земля
Діатомітова земля – це природний порошок, який проникає в екзоскелет блохи та вбиває її шляхом зневоднення. Діатомітова земля може вбити бліх протягом чотирьох годин, тому достатньо посипати нею заражені ділянки у домі. Діатомітова земля нетоксична для домашніх тварин та людей, якщо її не вдихати безпосередньо.
- Сіль
Якщо розсипати сіль у місцях, де активно розмножуються блохи, то це зневоднить і дорослих особин, і їхні яйця. Крім того, сіль дуже ефективно працює на килимах та оббивці.
- Олія розмарину
Блохи та кліщі не люблять запах розмарину. Посадіть його на вулиці, щоб відлякати бліх у дворі. Також олію розмарину можна змішати з харчовою содою, щоб отримати порошок від бліх, який можна посипати на килими, меблі, підстилку для домашніх тварин, віконні рами та будь-які інші місця, де є активність бліх.
- Лавандова олія
Лаванда – ще один натуральний засіб від бліх. Додайте кілька крапель лавандової олії до харчової соди або кукурудзяного крохмалю, щоб створити рослинний порошок від бліх.
- Олія перцевої м'яти
Свіжий запах м'яти приваблює людей, але для бліх він є надто сильним. Будь-яку м'ятну олію можна використовувати для створення трав'яного порошку від бліх. Крім того, посадка м'яти біля вхідних дверей вашого будинку також допоможе захиститися від бліх.
- Кедрова олія
Додайте 2 – 3 краплі кедрової олії до 2 склянок води в розпилювачі, щоб відлякати бліх у будинку. Також можна помістити кедрову стружку в миски поблизу місць зараження блохами.
- Цитрусовий спрей
Додайте 1/4 склянки свіжого лимонного соку до 2 склянок води в пульверизаторі. Обприскайте місця, де є блохи, особливо – під підстилкою тварин. Однак слід бути дуже обережними, адже цитрусові не подобаються і котам.
- Борна кислота
Порошок борної кислоти діє як осушувач для знищення бліх і тарганів. Використовуйте його в тріщинах і щілинах, на краях шаф та на підлозі, щоб позбутися бліх.