Вместо этого лучше выбирать народные средства, которые будут отпугивать блох, но не будут вредить котам. Какие природные отпугиватели существуют – сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Как вывести кошачьи блохи из дома

Чтобы вывести кошачьи блохи из дома, в первую очередь следует тщательно очистить все. Пропылесосьте пол и помойте его, почистите мебель паром, помойте лежаки домашних любимцев, а также проверьте, нет ли во дворе мышей или крыс – они могут переносить блох.

Когда весь дом очищен, то можно переходить к следующему этапу. Как утверждают эксперты, природными средствами борьбы с блохами являются:

Уксус

Обычный белый или яблочный уксус могут защищать дом от блох, ведь этот запах отпугивает их. Его можно развести с водой и распылять в доме, чтобы блохи снова не попали в дом.

Диатомитовая земля

Диатомитовая земля – это природный порошок, который проникает в экзоскелет блохи и убивает ее путем обезвоживания. Диатомитовая земля может убить блох в течение четырех часов, поэтому достаточно посыпать ею зараженные участки в доме. Диатомитовая земля нетоксична для домашних животных и людей, если ее не вдыхать непосредственно.

Соль

Если рассыпать соль в местах, где активно размножаются блохи, то это обезводит и взрослых особей, и их яйца. Кроме того, соль очень эффективно работает на коврах и обивке.

Масло розмарина

Блохи и клещи не любят запах розмарина. Посадите его на улице, чтобы отпугнуть блох во дворе. Также масло розмарина можно смешать с пищевой содой, чтобы получить порошок от блох, который можно посыпать на ковры, мебель, подстилку для домашних животных, оконные рамы и любые другие места, где есть активность блох.

Лавандовое масло

Лаванда – еще одно натуральное средство от блох. Добавьте несколько капель лавандового масла к пищевой соде или кукурузному крахмалу, чтобы создать растительный порошок от блох.

Масло перечной мяты

Свежий запах мяты привлекает людей, но для блох он является слишком сильным. Любое мятное масло можно использовать для создания травяного порошка от блох. Кроме того, посадка мяты возле входной двери вашего дома также поможет защититься от блох.

Кедровое масло

Добавьте 2 – 3 капли кедрового масла к 2 стаканам воды в распылителе, чтобы отпугнуть блох в доме. Также можно поместить кедровую стружку в миски вблизи мест заражения блохами.

Цитрусовый спрей цитрусовый спрей

Добавьте 1/4 стакана свежего лимонного сока к 2 стаканам воды в пульверизаторе. Опрыскайте места, где есть блохи, особенно – под подстилкой животных. Однако следует быть очень осторожными, ведь цитрусовые не нравятся и котам.

Борная кислота

Порошок борной кислоты действует как осушитель для уничтожения блох и тараканов. Используйте его в трещинах и щелях, на краях шкафов и на полу, чтобы избавиться от блох.