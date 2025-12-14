Різдво без стресу: блогерка розкрила прості способи економії

Передріздвяний період дедалі частіше супроводжується фінансовим та емоційним тиском. Реклама, акції та соцмережі підштовхують до постійних витрат – на подарунки, святкові вечірки, декор і їжу. У результаті після свят багато сімей змушені підраховувати борги.

Однак святкувати можна без кредитів і зайвого стресу. Як саме – розкаже 24 Канал з посиланням на блогерку та експертку з фінансового планування Вікі Сміт у коментарі Daily Mail.

Як заощадити гроші на свята?

Планування – ключ до економії

Перш за все експертка радить скласти детальний список витрат і кілька разів його перевірити. Бюджет варто формувати, виходячи з реальних доходів, поділивши витрати на окремі категорії:

подарунки,

їжа,

декор,

розваги та поїздки.

Такий підхід допомагає уникнути імпульсивних покупок.

Менше подарунків – менше напруги

Вікі Сміт радить заздалегідь визначити, кому і що саме ви плануєте подарувати, а також порівнювати ціни за допомогою спеціальних сервісів.



Як заощадити гроші на Різдво / Фото Unsplash

Менше соцмереж – більше спокою

Окремо блогерка звертає увагу на вплив соціальних мереж. Святкові "обов'язкові списки" і нав'язлива реклама створюють ілюзію необхідності купувати більше. Вона радить відписатися від акаунтів і брендів, які постійно стимулюють покупки.

Альтернативи дорогим традиціям

Серед нестандартних рішень – домовленість не обмінюватися подарунками між дорослими членами родини. Інший варіант – організувати "Таємного Санту" з обмеженням вартості подарунка або замінити матеріальні речі спільною поїздкою чи вечерею.

Як грати у "Таємного Санту"? Як пише Free Press Journal, "Таємний Санта" – це святкова гра, у якій учасники заздалегідь жеребкують один одного, щоб анонімно подарувати подарунок у межах домовленого бюджету. Кожен тримає у секреті, кому дарує, підбирає нейтральний чи універсальний подарунок і в день обміну врученням вгадує, хто був його Таємним Сантою, створюючи веселу інтригу та святковий настрій без зайвих фінансових стресів.

Економія на святковому столі

На тлі зростання цін на продукти харчування експертка радить ретельно планувати меню, уникати надлишкових покупок і звертати увагу на альтернативи – наприклад, купувати заморожені продукти замість свіжих або менші порції м'яса. Додатково можна скористатися знижками у супермаркетах напередодні Різдва.

Декор своїми руками

Заощадити допоможе і саморобний декор: різдвяні вінки з природних матеріалів, паперові прикраси та повторне використання декору з минулих років.

Як зробити гірлянду з паперу власноруч?

Раніше ми писали, що паперові гірлянди знову в моді завдяки ностальгії та простоті створення. Для виготовлення гірлянди потрібні кольоровий папір, ножиці та клей, а декор доповнюється за бажанням.