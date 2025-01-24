Душ чи ванна: що споживає більше води

Збереження води стає дедалі важливішим як для економії грошей, так і для зменшення впливу на навколишнє середовище. Однак вибір між душем і ванною може викликати сумніви.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, частина людей впевнена, що душ дозволяє споживати менше води, тоді як інші переконані, що першість в економії за ванною. Що ж насправді споживає менше води, розповідаємо далі.

До теми Варто уникати за будь-яку ціну: які крани краще не використовувати під час ремонту

Ванна чи душ: що економніше

Сучасні душові лійки мають середню пропускну здатність близько 9,5 літрів за хвилину. Старіші моделі можуть пропускати від 15 до 30 літрів за хвилину, що значно збільшує витрати води. З огляду на те, що середня тривалість душу становить 15 хвилин, типовий душ витрачає близько 140 літрів води. Якщо ж у вас встановлена високоефективна лійка з потоком 6 літрів за хвилину, цей показник зменшується до 90 літрів за 15 хвилин.

Водночас стандартна ванна вміщує від 190 до 265 літрів води. Оскільки зазвичай вона наповнюється не повністю, то обсяг використаної води тут може становити 130 – 190 літрів.

Відтак, якщо ваш душ триває не більше 10 – 15 хвилин, і ви використовуєте сучасну душову лійку, він витрачатиме менше води порівняно з ванною. Це робить душ більш екологічним і економним варіантом.

Нове обладнання є більш ощадливим / Фото Freepik

Однак, якщо ваша ванна невеликого розміру або ви не наповнюєте її повністю, вона може бути вигіднішою з погляду споживання води, особливо якщо душ у вашому домі оснащений неефективною старою лійкою.

Як зменшити витрати води

Щоб заощаджувати воду, інвестуйте в сучасні душові моделі, які споживають приблизно 6 літрів за хвилину.

Також скоротіть час прийняття душу. Навіть зменшення душу на кілька хвилин може суттєво знизити витрати води.

Якщо ж ви обираєте ванну, контролюйте рівень води. Наповнюйте ванну тільки до необхідного рівня.