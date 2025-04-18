Прості й бюджетні ідеї, щоб позбутися безладу: як організувати кабелі вдома

Відкриваєш шухляду, а там хаотичні клубки шнурів, зарядних пристроїв та кабелів, які дивом не перетворилися на один великий вузол. Якщо це схоже на вашу реальність, не хвилюйтеся.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, існує кілька простих і недорогих способів упорядкувати технічні дрібниці раз і назавжди. Як це зробити, розповідаємо далі.

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Коробки з відділеннями – найпростіше рішення

Один із найзручніших способів зберігання шнурів – використати коробку з відділеннями. Це може бути контейнер для снастей, прикрас або навіть органайзер для чаю. Кожен шнур можна окремо змотати, покласти у власне відділення та позначити міткою. Таке рішення не тільки запобігає сплутуванню, а й значно полегшує пошук потрібного кабелю.

Групуйте кабелі за типом

Щоб зекономити місце й навести порядок, згрупуйте шнури за типом: наприклад, усі USB-C в одну групу, HDMI – в іншу, зарядні для ноутбуків – окремо.

Для цього зручно використовувати липкі стрічки або смужки-липучки, які можна знайти у будь-якому магазині канцтоварів чи онлайн. Додайте бирки з назвами – і більше не доведеться гадати, що куди підключати.

Кабелі важливо розсортувати / Фото Freepik

Використовуйте мішечки або пакети

Ще один варіант – зберігати кабелі у напівпрозорих мішечках із блискавками. Це особливо зручно, якщо у вас кілька локацій вдома, де ви регулярно заряджаєте техніку. Наприклад, окремий набір для кухні, спальні або робочого столу. Такі мішечки легко позначити за допомогою кольорових застібок або наклейок.

Не ігноруйте канцелярські скріпки

Звичайні затискачі для паперу чудово підходять для сортування шнурів. Якщо у вас є зайві скоби вдома – використайте їх, щоб утримати кабелі разом. Це економно, просто й ефективно.

Інвестуйте в кабельний бокс

Для тих, хто хоче зробити простір ще охайнішим, існують спеціальні кабельні бокси – пластикові або дерев’яні контейнери, які приховують зайві дроти. Їх можна поставити на стіл або навіть прикріпити до стіни, створивши міністанцію для заряджання гаджетів. Такий варіант не тільки функціональний, а й додає інтер’єру естетики.

До слова, якщо потрібно організувати дроти, які активно використовуються, кабелі вдома можна стильно та просто приховати.