Як зігріти підлогу за лічені хвилини – без ремонту і килима

Навіть утеплена підлога може бути холодною через протяги під дверима, які "висмоктують" тепло з кімнати. Саме через щілини під вхідними дверима приміщення може втрачати до 20% тепла.

Втім, є простий спосіб, аби виправити цю ситуацію, пише ТСН.

Як просто утеплити підлогу?

Щовечора щільно скручуйте стару ковдру в рулет. Покладіть її уздовж порога, закриваючи щілину між дверима і підлогою.

Завдяки цьому лайфхаку:

підлога стане теплою;

шуму з під'їзду буде менше;

Щоб утеплення було охайним і гармоніювало з інтер'єром, ковдру можна засунути в штанину від старих джинсів. Так виходить імпровізована "подушка", яка не лише затримує холод, а й має вигляд дизайнерського елемента в кімнаті.

Головна перевага цього способу – відсутність витрат. Не потрібно купувати килими чи дороге утеплення: усе просто, швидко й ефективно.

Покладіть під дверима стару ковдру, щоб зберегти тепло вдома / Фото Pixabay

До слова, є скандинавський спосіб зробити підлогу теплою навіть при морозах без підвищення температури опалення. Треба не боротися з холодом додатковим нагрівом, а не допускати, щоб тепло втрачалось у ґрунт під підлогою, пише Telegrafi.

У скандинавських країнах під підлогою роблять мінімум товстий шар якісної теплоізоляції (наприклад екструдований пінополістирол) між фундаментом і підлогою. Це перешкоджає холодному ґрунту "втягувати" тепло знизу. Така конструкція дозволяє утримувати тепло всередині будинку, а підлога залишається теплою навіть при сильних морозах.

Хоча якісна ізоляція під підлогою може здатися дорогим вкладенням, вона зазвичай окупається за рахунок зниження витрат на опалення в майбутньому.

Як зберегти тепло вдома?