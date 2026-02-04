Як злити воду з бойлера без потопу і опіків: детальний гід для початківців

Повне спорожнення бойлера – важлива процедура, яку не можна ігнорувати під час експлуатації водонагрівача. Злив води необхідний під час планового обслуговування, очищення бака від накипу, заміни магнієвого анода або демонтажу пристрою.

Детальною інструкцією поділилося видання Ecoenergy Improvement.

Що потрібно зробити перед зливом?

Перед будь-якими маніпуляціями з бойлером слід дотримуватися базових правил безпеки:

повністю знеструмити прилад – витягнути вилку або вимкнути автомат у щитку;

перекрити подачу холодної води на вході у водонагрівач;

дочекатися охолодження води – щонайменше 3 – 5 годин після вимкнення.

Для роботи знадобляться:

розвідний ключ і викрутка;

шланг для відведення води;

відро або таз (якщо немає прямого доступу до каналізації);

ліхтарик або додаткове освітлення.

Як злити воду з бойлера самостійно / Фото Unsplash

Який спосіб найпростіший?

Найпростіший метод – використання стандартного запобіжного клапана зі зливним важелем. Для цього:

Відкрийте кран гарячої води на змішувачі, щоб скинути тиск. Під'єднайте шланг до носика клапана та направте його у ванну або каналізацію. Підніміть важіль клапана, щоб вода почала витікати. Недолік цього способу – дуже низька швидкість зливу.

Процес може тривати 1,5 – 3 години, а клапан іноді забивається накипом. Важливо: якщо при натисканні на важіль вода не з'являється – отвір забитий, і метод не спрацює без очищення або заміни клапана.

Як зазначає видання TrustEyman, після зливу води з бойлера завжди існує ймовірність появи протікань. Іноді запобіжний клапан може не закриватися герметично, особливо якщо пристрій не обслуговували протягом 6–12 місяців. Фахівці радять заздалегідь підготувати захисний ковпачок для клапана або навіть замінити його перед повторним наповненням бака.

Більшість майстрів рекомендують проводити злив води щонайменше раз на пів року або раз на рік. Це дозволяє прибрати осад, який накопичується на дні водонагрівача. Надлишок відкладень змушує бойлер працювати з більшим навантаженням, що підвищує витрати електроенергії та збільшує рахунки.

Як користуватися бойлером, щоб економити?

Бойлер є одним із найбільших споживачів електроенергії в домі, тому правильне користування ним може суттєво зменшити витрати на комунальні послуги. Насамперед фахівці радять не залишати водонагрівач увімкненим протягом усього дня – краще вмикати його лише перед використанням гарячої води та вимикати одразу після.

Також економнішим варіантом є душ замість ванни, адже він дозволяє витрачати приблизно вдвічі менше води та електроенергії. Додатково знизити споживання допоможе душова лійка з низьким потоком.