Як швидко й безпечно злити воду з бойлера вдома

З часом бойлери накопичують осад, мінеральні відкладення та мул. Це знижує ефективність їх роботи, а також може призвести до протікань. Щоб цьому запобігти, потрібно злити воду із бойлера, видаливши ці забруднення.

Також воду з бойлера потрібно зливати під час довгих відключень, серйозного ремонту або якщо вода поганої якості, передає 24 Канал із посиланням на Runwise.

Як злити воду з бойлера?

Для початку бойлер потрібно вимкнути: повністю відключити електроживлення та подачу газу. Необхідно дати воді охолонути кілька годин, оскільки зливання гарячої води може пошкодити обладнання.

Слід ознайомитися з інструкцією виробника, оскільки кожен бойлер має унікальні особливості. Варто перевірити розташування зливних клапанів, запобіжних клапанів та інших важливих елементів.

Такод слід перевірити місце встановлення бойлера: навколо не повинно бути перешкод, а система зливу має бути справною. Шланг або відро слід надійно встановити, щоб уникнути розливів.

Крім того, треба підготуват необхідні інструменти: гайковий ключ або плоскогубці для зливного клапана; міцний шланг для води; відра, якщо шланг не використовується, захисні рукавички та окуляри.

Як зливати воду:

Вимкніть подачу води.

Закрийте водопостачальний клапан, щоб нова вода не потрапляла в систему.

Приєднайте шланг до зливного клапана.

Направте інший кінець у безпечне місце – підлогу зливу або відро.

Переконайтеся, що шланг надійно приєднаний.

Відкрийте зливний клапан.

Повільно відкрийте клапан за допомогою ключа або плоскогубців.

Вода почне витікати. Якщо використовуєте відро, будьте готові його міняти.

Відкрийте повітряні клапани.

Відкрийте повітряні клапани на радіаторах або бойлері, щоб усунути вакуум і забезпечити легший потік води.

Прополосніть систему.

Після спорожнення можна пропустити свіжу воду через систему, залишивши відкритим зливний клапан, доки вода не буде чистою. Закрийте зливний клапан.

Після зливу/прополоскання щільно закрийте клапан, перевірте, щоб не було протікань.

Наповніть бойлер водою.

Увімкніть подачу води, перевірте тиск на манометрі відповідно до інструкції.

Увімкніть бойлер.

Після заповнення та закриття повітряних клапанів увімкніть бойлер і перевірте роботу на протікання та нормальний нагрів.

Як пише trusteyman, після зливання води завжди є ризик протікання. Іноді клапан не закривається повністю, особливо якщо бойлер не зливали 6 – 12 місяців. Рекомендується мати під рукою ковпачок для клапана або замінити його перед повторним наповненням. Більшість професіоналів радять зливати воду щонайменше раз на 6 – 12 місяців. Це допомагає видалити осад з дна бака. Накопичення осаду змушує бойлер працювати важче, витрачаючи більше енергії та грошей. Регулярне обслуговування продовжує життя бойлера до 15 років.

Як економно користуватися бойлером?

Бойлер – один з головних споживачів електроенергії вдома. Щоб зменшити рахунки:

Не залишайте бойлер увімкненим цілий день. Вмикайте його тільки перед використанням води і відразу вимикайте після.

Використовуйте душ замість ванни – це приблизно вдвічі економніше по воді та електроенергії.

Душова лійка з низьким потоком ще більше допоможе заощадити.

Для накопичувальних бойлерів корисно встановити таймер, щоб вони автоматично вимикалися після користування.

Перевіряйте енергоефективність при покупці – моделі класу А споживають найменше електроенергії.

Не ставте високу температуру нагріву 45 – градусів достатньо для комфортного душу.

Ізолюйте бойлер або розміщуйте його у добре утепленому місці, щоб мінімізувати втрати тепла.

Дотримання цих правил допоможе економити електроенергію і зменшити витрати на світло.