Вітальня Барака і Мішель Обами розкриває простий секрет стильного інтер'єру

Хоча Барак Обама та Мішель Обама залишили Білий дім ще у 2017 році, вони й досі живуть у Вашингтоні – в престижному районі Калорама, який давно облюбували колишні президенти, дипломати та інші відомі особи.

Подружжя рідко показує своє приватне життя, але інколи ділиться фотографіями будинку. Один із таких кадрів став справжнім джерелом натхнення для дизайнерів інтер'єру. Про це пише Homes and gardens.

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У чому секрет стильної вітальні Обам?

У центрі уваги – затишна вітальня, оформлена у спокійних нейтральних відтінках.

Кремове крісло, світлі штори, круглий дерев'яний столик, світлий килим і пофарбовані у м'який тон стіни створюють легкий та елегантний простір. Втім, головний секрет цього інтер'єру – не лише нейтральна палітра.

Вітальня подружжя Обам: дивіться фото

Характер кімнаті додають яскраві акценти. Найбільше привертає увагу насичений червоний килим, який робить зону відпочинку більш виразною, а букет фіолетових квітів на столику додає свіжості та літнього настрою.

На одному зі знімків Мішель Обама сидить у кріслі й в'яже. Вона зізналася, що рукоділля стало одним із її улюблених захоплень, адже допомагає сповільнитися та насолоджуватися процесом створення речей власноруч.

Дизайнери зазначають, що нейтральні кольори залишаються універсальною основою для будь-якого інтер'єру. Вони створюють спокійну атмосферу, а яскраві деталі – текстиль, квіти чи декоративні елементи – легко освіжають простір без дорогого ремонту.

Саме тому вітальня Обам є гарним прикладом того, як за допомогою кількох вдалих акцентів можна зробити оселю стильною, затишною та позачасовою.

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