Викиньте це негайно: як створити додаткове місце на кухні

Зайві прилади, посуд і старі продукти на кухні не лише займають місце, а й створюють відчуття хаосу. Експерти з організації простору радять почати з простих кроків, які допоможуть швидко звільнити стільниці та шафи, зробивши кухню більш функціональною та комфортною.

Як створити додаткове місце на кухні – розкаже 24 Канал з посиланням на Southern living.

Як створити додаткове місце на кухні?

Приберіть зайве

Фахівчиня з організації простору та авторка книги "Організація для всіх нас" Дана К. Уайт радить почати з простого: відмовитися від речей, які більше не відповідають вашій реальності. Якщо ви роками не користувалися якимось пристроєм або посудом – настав час їх позбутися.

Зробіть ревізію комори

Прострочені й забуті спеції не лише займають цінний простір, а й втрачають аромат. Експерти радять перевіряти їх приблизно двічі на рік, щоб кухня залишалася не тільки охайною, а й функціональною.



Як створити додаткове місце на кухні / Фото Unsplash

Викиньте непотрібні чашки

Надлишок пляшок для води та чашок – одна з найпоширеніших кухонних проблем. Якщо тарілка або чашка роками стоїть у глибині шафи, є лише одна причина — ви її не любите та не використовуєте. Експерти радять сміливо віддавати або викидати такі речі.

Які предмети на кухні люди використовують найрідше?

За даними видання The Guardian, багато кухонних пристроїв, які ми купуємо з ентузіазмом, в реальності залишаються майже не використаними. Мовиться про речі на кшталт:

спіралізерів,

вафельниць,

спеціальних різаків для авокадо або яєць.

Причина цього проста: більшість таких приладів виконують вузькоспеціалізовані функції, які рідко потрібні у щоденному приготуванні їжі. Наприклад, спіралізер потрібен лише для декількох рецептів, а вафельниця використовується хіба що раз на місяць. У результаті кухонні шафи переповнюються пристроями, які займають дорогоцінний простір і створюють відчуття хаосу, не приносячи реальної користі для готування.

