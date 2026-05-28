Г-подібна, острівна чи лінійна: яка кухня насправді найзручніша у 2026 році

Ще кілька років тому люди обирали кухню переважно за принципом "що красивіше виглядає на фото”. Але у 2026 році дизайнери дедалі частіше говорять про інше: головне не модна форма кухні, а те, наскільки вона зручна у повсякденному житті.

Яка кухня краща – Г-подібна, острівна чи лінійна – розповіли експерти видання Architectural Digest.

Дивіться також Такого ви точно ніде не побачите: які кольори найрідше зустрічаються в сучасних інтер'єрах

Кожен із варіантів має свої переваги, однак також і недоліки, через які навіть дуже дорогий ремонт може виявитися незручним. Експерти пояснюють: ідеальної кухні "для всіх" не існує. Найкраще планування залежить від площі квартири, способу життя, кількості людей у сім'ї та навіть того, як часто людина готує вдома.

Перші навушники OPPO Enco Buds3 вже поїхали до переможця розіграшу від 24 Каналу. Але ви ще встигаєте долучитися! У матеріалах Техно 24 знаходьте клікабельні гаджети і позмагайтесь за навушники та головний приз – смартфон OPPO Reno15 F.

Чому лінійні кухні стали такими популярними?

Лінійна кухня сьогодні – один із головних трендів сучасних квартир, особливо невеликих. У такому плануванні вся кухня розташовується вздовж однієї стіни. Раніше подібний формат часто вважали "бюджетним" або тимчасовим рішенням, але зараз дизайнери активно використовують його навіть у дорогих інтер'єрах.

Головна причина популярності – мінімалізм та економія простору. Лінійна кухня:

не перевантажує інтер'єр;

візуально робить квартиру просторішою;

добре підходить для студій;

чудово вписується у сучасні open-space квартири.



Лінійна кухня сьогодні – один із головних трендів / Фото Pinterest

Особливо популярними стали приховані кухні, де техніка та системи зберігання максимально "маскуються" під меблі. Проте є і мінуси. Якщо кухня занадто довга, людина під час приготування постійно переміщується між холодильником, мийкою та плитою. Саме тому дизайнери радять уважно продумувати так званий "робочий трикутник".

Довідка. "Робочий трикутник" – це один із головних принципів планування кухні, який дизайнери та архітектори використовують уже багато років для створення зручного простору. Йдеться про правильне розташування трьох основних зон на кухні: холодильника, мийки та плити.

Чому Г-подібна кухня вважається найпрактичнішою?

Багато дизайнерів називають саме Г-подібне планування найзручнішим для більшості квартир. Така кухня дозволяє:

створити більше робочої поверхні;

зручно розмістити техніку;

зробити комфортнішу систему зберігання;

залишити місце для обідньої зони.

Головна перевага – ергономіка. Основні кухонні зони розташовані поруч, тому людина менше ходить під час приготування їжі. Саме тому Г-подібні кухні часто рекомендують сім'ям та людям, які багато готують. Крім того, таке планування вважається одним із найбільш універсальних – воно підходить і для маленьких квартир, і для просторих приміщень.



Г-подібна кухня вважається найпрактичнішою / Фото Pinterest

А як щодо острівної кухні?

Острівна кухня вже кілька років залишається "мрією з Pinterest" та Instagram. Саме її найчастіше показують у дизайнерських інтер'єрах та дорогих будинках. Кухонний острів може виконувати одразу кілька функцій:

робочої поверхні;

місця для зберігання;

барної стійки;

обідньої зони;

місця для спілкування.

Саме тому острівні кухні особливо популярні у великих будинках та просторих квартирах. Проте дизайнери попереджають: це рішення підходить далеко не всім. Якщо кухня невелика, острів "з'їдає" простір та ускладнює пересування, створюючи відчуття перевантаження.



Острівна кухня має дорогий вигляд / Фото Pinterest

Яка кухня у підсумку найзручніша?

Експерти кажуть: універсального переможця немає. Для маленьких квартир найчастіше радять лінійні кухні. Для сімей та активного приготування – Г-подібні. А острівні варіанти краще працюють у великих просторах. Головне правило сучасного дизайну – кухня повинна бути не лише красивою, а й зручною саме для щоденного життя.