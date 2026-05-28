Дім Затишний дім Г-подібна, острівна чи лінійна: яка кухня насправді найзручніша у 2026 році
28 травня, 22:30
4

Альона Гогунська

Ще кілька років тому люди обирали кухню переважно за принципом "що красивіше виглядає на фото”. Але у 2026 році дизайнери дедалі частіше говорять про інше: головне не модна форма кухні, а те, наскільки вона зручна у повсякденному житті.

Яка кухня краща – Г-подібна, острівна чи лінійна – розповіли експерти видання Architectural Digest.

Кожен із варіантів має свої переваги, однак також і недоліки, через які навіть дуже дорогий ремонт може виявитися незручним. Експерти пояснюють: ідеальної кухні "для всіх" не існує. Найкраще планування залежить від площі квартири, способу життя, кількості людей у сім'ї та навіть того, як часто людина готує вдома. 

Чому лінійні кухні стали такими популярними?

Лінійна кухня сьогодні – один із головних трендів сучасних квартир, особливо невеликих. У такому плануванні вся кухня розташовується вздовж однієї стіни. Раніше подібний формат часто вважали "бюджетним" або тимчасовим рішенням, але зараз дизайнери активно використовують його навіть у дорогих інтер'єрах. 

Головна причина популярності – мінімалізм та економія простору. Лінійна кухня: 

  • не перевантажує інтер'єр;
  • візуально робить квартиру просторішою;
  • добре підходить для студій;
  • чудово вписується у сучасні open-space квартири. 


Особливо популярними стали приховані кухні, де техніка та системи зберігання максимально "маскуються" під меблі. Проте є і мінуси. Якщо кухня занадто довга, людина під час приготування постійно переміщується між холодильником, мийкою та плитою. Саме тому дизайнери радять уважно продумувати так званий "робочий трикутник". 

Довідка. "Робочий трикутник" – це один із головних принципів планування кухні, який дизайнери та архітектори використовують уже багато років для створення зручного простору. Йдеться про правильне розташування трьох основних зон на кухні: холодильника, мийки та плити.

Чому Г-подібна кухня вважається найпрактичнішою?

Багато дизайнерів називають саме Г-подібне планування найзручнішим для більшості квартир. Така кухня дозволяє: 

  • створити більше робочої поверхні;
  • зручно розмістити техніку;
  • зробити комфортнішу систему зберігання;
  • залишити місце для обідньої зони. 

Головна перевага – ергономіка. Основні кухонні зони розташовані поруч, тому людина менше ходить під час приготування їжі. Саме тому Г-подібні кухні часто рекомендують сім'ям та людям, які багато готують. Крім того, таке планування вважається одним із найбільш універсальних – воно підходить і для маленьких квартир, і для просторих приміщень. 


А як щодо острівної кухні? 

Острівна кухня вже кілька років залишається "мрією з Pinterest" та Instagram. Саме її найчастіше показують у дизайнерських інтер'єрах та дорогих будинках. Кухонний острів може виконувати одразу кілька функцій: 

  • робочої поверхні;
  • місця для зберігання;
  • барної стійки;
  • обідньої зони;
  • місця для спілкування. 

Саме тому острівні кухні особливо популярні у великих будинках та просторих квартирах. Проте дизайнери попереджають: це рішення підходить далеко не всім. Якщо кухня невелика, острів "з'їдає" простір та ускладнює пересування, створюючи відчуття перевантаження. 


Яка кухня у підсумку найзручніша?

Експерти кажуть: універсального переможця немає. Для маленьких квартир найчастіше радять лінійні кухні. Для сімей та активного приготування – Г-подібні. А острівні варіанти краще працюють у великих просторах. Головне правило сучасного дизайну – кухня повинна бути не лише красивою, а й зручною саме для щоденного життя.