Що краще на кухні: плитка чи дерев'яна підлога

Ремонт – це завжди непросто, а особливо коли повстає вибір між практичністю та естетикою. У випадку з підлогою на кухні найголовніше – розставити пріоритети.

У кожного з варіантів є власні переваги та недоліки. Про це розповідає 24 Канал.

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Що обрати на кухню: плитку чи дерев'яну підлогу

Якщо відверто, то на кухні плитка має більше переваг, зокрема вона:

вологостійка – не боїться пролитої води, мийних засобів та жиру;

стійка до подряпин та падіння предметів;

не вбирає запахи чи плями;

її легко мити.

Єдиний вагомий недолік в тому, що вона холодна, тому бажано ставити підігрів підлоги. А ще вона слизька і точно не вбереже тарілку чи чашку, яка на неї впаде.



Плитка на кухні – найпрактичніше рішення / Pexels

Натомість дерев'яна підлога – тепліша та затишніша. Водночас вона може деформуватися від вологи, вразлива до подряпин і вм'ятин, дорожча в установці та потребує значно більшого догляду. Тож більше підходить для спальні, гостинної чи коридору.

Тому, якщо це кухня, на якій активно готують, у вас велика родина, а особливо є діти чи тваринки, то найкращим варіантом буде саме плитка. А безпекові нюанси, як от слизькість, можна "ліквідувати" килимом.

Дерево підійде тим, хто проводить на кухні мало часу, або ж готовий ретельно доглядати підлогу.

Порада. Як альтернативу, можна розглянути інженерну дерев'яну дошку з хорошим захисним покриттям або застелити підлогу вінілом чи ламінатом класу 33+ з імітацією дерева.