Птахи його не люблять: насіння для годівниці, якого варто уникати, та більш вдалі альтернативи
- Птахи уникають годівниць з кормом, що містить сорго та подрібнену кукурудзу, через їхню низьку поживну цінність та складність у перетравленні.
- Рекомендовані альтернативи включають насіння соняшнику, біле просо, канаркове насіння, фрукти, арахіс без шкаралупи та черв’яків.
Якщо ви любите спостерігати за птахами, то, встановивши годівницю та наповнивши її насінням, очікуєте побачити навалу пернатих друзів. Проте іноді цього не стається і птахи починають уникати вашу годівницю. Причина тут може бути в складі корму.
Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, багато комерційних сумішей містять дешеві складники, такі як подрібнена кукурудза та сорго, які не є улюбленими для більшості птахів. Які інгредієнти натомість люблять пернаті, розповідаємо далі.
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Чому сорго та подрібнена кукурудза – поганий вибір
Сорго – хлібна, технічна і кормова рослина, яка разом з подрібненою кукурудзою часто входить до складу пташиного корму. Однак вони не тільки мають низьку поживну цінність, але й можуть бути складними для перетравлення. Птахи рідко їдять ці інгредієнти, якщо доступна більш якісна альтернатива.
Крім того, подрібнена кукурудза швидко псується, а на її поверхні може розвинутися пліснява, що становить небезпеку для пернатих.
Іншою проблемою є те, що годівницю з таким кормом відвідуватимуть переважно горобці та голуби, які можуть бути агресивними до дрібніших видів і відганяти їх від їжі.
Кращі альтернативи для годівниці
Щоб залучити різноманітних птахів, слід обирати якісніші види корму.
До прикладу, насіння соняшнику – одне з найбільш улюблених птахами, багате на жири та білки.
Також ідеальний вибір – це біле просо. Воно підходить для зябликів, горихвісток та інших дрібних птахів.
Крім того, можна звернути увагу ще й на канаркове насіння – чудове джерело енергії для щигликів і синиць.
Водночас можна урізноманітнити раціон птахів іншими корисними продуктами.
Фрукти – нарізані апельсини, виноград чи родзинки – стануть чудовою добавкою.
Арахіс без шкаралупи – це ще один інгредієнт, що багатий на білки й жири, та підходить для синиць і дятлів.
Тим часом черв’яки – це незвичне, але чудове джерело білка, яке особливо люблять комахоїдні птахи.
Догляд за годівницею
Незалежно від того, які продукти ви використовуєте, важливо регулярно чистити годівницю. Рекомендується мити її кожні два тижні, а за появи цвілі або накопичення залишків – ще частіше. Це допоможе запобігти розповсюдженню хвороб і зробить ваш двір привабливішим для птахів.
Відтак вибираючи правильний корм та доглядаючи за годівницею, ви не лише залучите більше птахів до свого саду, а й допоможете їм отримувати необхідне харчування, особливо в холодну пору року.