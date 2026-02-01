5 кімнатних рослин, які, за повір'ями, приносять у дім достаток і удачу
- Грошове дерево та пілея вважаються символами достатку та позитивної енергії.
- Щасливий бамбук, товстянка овальна та мирна лілія асоціюються з гармонією, процвітанням та добробутом.
Живі рослини – один із найлегших і водночас естетичних способів запросити до оселі удачу. У різних культурах вважають, що кімнатні квіти здатні приваблювати добру енергію, внутрішню рівновагу та матеріальний достаток. Та навіть без жодних вірувань очевидно: зелень у домі робить атмосферу затишнішою й допомагає нам почуватися спокійніше.
Видання Real Simple назвало 5 рослин, які варто мати вдома, щоб почати рік з позитиву. Ці зелені красені можуть принести удачу та гарну енергію у дім.
Які "щасливі" кімнатні рослини тримати вдома?
Грошове дерево
Вважається, що ця рослина притягує достаток і позитивну енергію, тому її часто обирають як символ вдалого початку нового року.
Грошове дерево принесе достаток в оселю / Фото з відкритих джерел
Грошове дерево варто ставити у місці з яскравим, але розсіяним світлом. Поливати рослину слід тоді, коли верхній шар ґрунту (близько 2 – 3 сантиметрів) підсох. Також слід висаджувати рослину у ґрунт із хорошим дренажем і час від часу повертати горщик, щоб крона росли рівномірно.
Якщо у вашого дерева заплетене стебло (зазвичай це три рослини, переплетені між собою), стебла потрібно продовжувати формувати, поки вони молоді й гнучкі – з часом вони твердішають, і зробити це буде складно.
Пілея
Її круглі листки нагадують монети, тому рослину часто називають китайським грошовим деревом.
Пілею називають китайським грошовим деревом / Фото The Spruce / Krystal Slagle
Подарувати пілею – це ніби побажати людині фінансової удачі та добробуту. Ця рослина потребує яскравого розсіяного світла, тому підходить не для кожного приміщення. Ґрунт має залишатися помірно вологим, а поливати її слід, коли верхній шар землі підсихає.
Важливий нюанс: пілея чутлива до фтору, тому краще використовувати дощову, фільтровану або дистильовану воду.
Щасливий бамбук
Щасливий бамбук тісно пов'язують із філософією феншуй. Йому приписують здатність приносити гармонію, баланс і матеріальний достаток. Кількість стебел має символічне значення:
- 3 – щастя;
- 5 – здоров'я;
- 8 – багатство.
Щасливий бамбук з вісьмома стеблами символізує багатство / Фото з відкритих джерел
Найчастіше цю рослину вирощують у воді, але вона добре росте й у ґрунті. У будь-якому разі щасливий бамбук потребує регулярного догляду: його слід тримати у розсіяному світлі, а коріння – у чистій воді. Воду бажано міняти щотижня, використовуючи дощову, фільтровану або дистильовану, щоб уникнути накопичення хлору та фтору.
Товстянка овальна
Товстянка вважається символом зростання й процвітання. Її часто дарують на новосілля як побажання удачі та добробуту новому дому.
Товстянка овальна може жити десятиліттями / Фото з відкритих джерел
Цей сукулент добре почувається при яскравому освітленні, тому найкраще місце для нього – біля сонячного вікна. Висаджувати рослину варто у ґрунт для кактусів і сукулентів, який добре пропускає воду. Для активного росту її рекомендують підживлювати раз на два тижні. За правильного догляду товстянка може жити десятиліттями.
Мирна лілія / Спатіфілум
Мирна лілія символізує не лише спокій, а й чистоту та добробут. Щоб рослина цвіла, її потрібно ставити у місце з розсіяним світлом і підтримувати легку вологість ґрунту, не допускаючи застою води. Також варто час від часу протирати листя вологою м'якою серветкою, щоб прибрати пил і допомогти рослині краще "дихати".
Мирна лілія принесе в дім добробут / Фото з відкритих джерел
Видання House Beautiful називає й інші кімнатні рослини, які варто мати вдома:
- Орхідеї – символ родючості та достатку;
- Оксаліс (щасливий конюшина) – приносить удачу;
- Бромелія – яскраві тропічні рослини, що приносять удачу;
- Сансевієрія (щучий хвіст, "язик свекрухи") – приносить удачу, символ здоров'я та творчості.
- Хризантема – символ довголіття та удачі;
- Півонія – символ багатства та статусу;
- Цитрусові дерева – символ достатку (лимон, кумкват);
- Лаванда – приносить спокій та гарний настрій;
- Хоя (сердечна) – символ любові і гармонії;
- Розмарин – заспокоює і дає енергію;
Як захистити рослини в горщиках від морозу?
Мороз особливо небезпечний для рослин у горщиках, бо їхні корені не захищені землею. Простий спосіб уберегти їх – згрупувати горщики разом. У такій групі створюється невеликий теплий мікроклімат: рослини зберігають вологу і підтримують температуру, захищаючи одна одну. Найслабші рослини ставте в центр.
Щоб ефект був кращим:
- розмістіть групу біля стін будинку чи гаража – вони накопичують тепло і захищають від вітру;
- накрийте рослини мульчею або тканиною для додаткової ізоляції.
- підніміть горщики на 2 – 3 сантиметри за допомогою підставок (цегли, каменю, дерев'яних брусків), щоб уникнути застою води, морозу, тріщин і проблем із коренями.
Чим більше рослин у групі і чим щільніше горщики стоять разом, тим надійніший захист від морозу.