5 кімнатних рослин, які, за повір'ями, приносять у дім достаток і удачу

Живі рослини – один із найлегших і водночас естетичних способів запросити до оселі удачу. У різних культурах вважають, що кімнатні квіти здатні приваблювати добру енергію, внутрішню рівновагу та матеріальний достаток. Та навіть без жодних вірувань очевидно: зелень у домі робить атмосферу затишнішою й допомагає нам почуватися спокійніше.

Видання Real Simple назвало 5 рослин, які варто мати вдома, щоб почати рік з позитиву. Ці зелені красені можуть принести удачу та гарну енергію у дім.

Дивіться також 8 рослин, які потрібно обрізати вже у січні

Які "щасливі" кімнатні рослини тримати вдома?

Грошове дерево

Вважається, що ця рослина притягує достаток і позитивну енергію, тому її часто обирають як символ вдалого початку нового року.

Грошове дерево принесе достаток в оселю / Фото з відкритих джерел

Грошове дерево варто ставити у місці з яскравим, але розсіяним світлом. Поливати рослину слід тоді, коли верхній шар ґрунту (близько 2 – 3 сантиметрів) підсох. Також слід висаджувати рослину у ґрунт із хорошим дренажем і час від часу повертати горщик, щоб крона росли рівномірно.

Якщо у вашого дерева заплетене стебло (зазвичай це три рослини, переплетені між собою), стебла потрібно продовжувати формувати, поки вони молоді й гнучкі – з часом вони твердішають, і зробити це буде складно.

Пілея

Її круглі листки нагадують монети, тому рослину часто називають китайським грошовим деревом.

Пілею називають китайським грошовим деревом / Фото The Spruce / Krystal Slagle

Подарувати пілею – це ніби побажати людині фінансової удачі та добробуту. Ця рослина потребує яскравого розсіяного світла, тому підходить не для кожного приміщення. Ґрунт має залишатися помірно вологим, а поливати її слід, коли верхній шар землі підсихає.

Важливий нюанс: пілея чутлива до фтору, тому краще використовувати дощову, фільтровану або дистильовану воду.

Щасливий бамбук

Щасливий бамбук тісно пов'язують із філософією феншуй. Йому приписують здатність приносити гармонію, баланс і матеріальний достаток. Кількість стебел має символічне значення:

3 – щастя;

5 – здоров'я;

8 – багатство.

Щасливий бамбук з вісьмома стеблами символізує багатство / Фото з відкритих джерел

Найчастіше цю рослину вирощують у воді, але вона добре росте й у ґрунті. У будь-якому разі щасливий бамбук потребує регулярного догляду: його слід тримати у розсіяному світлі, а коріння – у чистій воді. Воду бажано міняти щотижня, використовуючи дощову, фільтровану або дистильовану, щоб уникнути накопичення хлору та фтору.

Товстянка овальна

Товстянка вважається символом зростання й процвітання. Її часто дарують на новосілля як побажання удачі та добробуту новому дому.

Товстянка овальна може жити десятиліттями / Фото з відкритих джерел

Цей сукулент добре почувається при яскравому освітленні, тому найкраще місце для нього – біля сонячного вікна. Висаджувати рослину варто у ґрунт для кактусів і сукулентів, який добре пропускає воду. Для активного росту її рекомендують підживлювати раз на два тижні. За правильного догляду товстянка може жити десятиліттями.

Мирна лілія / Спатіфілум

Мирна лілія символізує не лише спокій, а й чистоту та добробут. Щоб рослина цвіла, її потрібно ставити у місце з розсіяним світлом і підтримувати легку вологість ґрунту, не допускаючи застою води. Також варто час від часу протирати листя вологою м'якою серветкою, щоб прибрати пил і допомогти рослині краще "дихати".

Мирна лілія принесе в дім добробут / Фото з відкритих джерел

Видання House Beautiful називає й інші кімнатні рослини, які варто мати вдома:

Орхідеї – символ родючості та достатку;

Оксаліс (щасливий конюшина) – приносить удачу;

Бромелія – яскраві тропічні рослини, що приносять удачу;

Сансевієрія (щучий хвіст, "язик свекрухи") – приносить удачу, символ здоров'я та творчості.

Хризантема – символ довголіття та удачі;

Півонія – символ багатства та статусу;

Цитрусові дерева – символ достатку (лимон, кумкват);

Лаванда – приносить спокій та гарний настрій;

Хоя (сердечна) – символ любові і гармонії;

Розмарин – заспокоює і дає енергію;

Як захистити рослини в горщиках від морозу?

Мороз особливо небезпечний для рослин у горщиках, бо їхні корені не захищені землею. Простий спосіб уберегти їх – згрупувати горщики разом. У такій групі створюється невеликий теплий мікроклімат: рослини зберігають вологу і підтримують температуру, захищаючи одна одну. Найслабші рослини ставте в центр.

Щоб ефект був кращим:

розмістіть групу біля стін будинку чи гаража – вони накопичують тепло і захищають від вітру;

накрийте рослини мульчею або тканиною для додаткової ізоляції.

підніміть горщики на 2 – 3 сантиметри за допомогою підставок (цегли, каменю, дерев'яних брусків), щоб уникнути застою води, морозу, тріщин і проблем із коренями.

Чим більше рослин у групі і чим щільніше горщики стоять разом, тим надійніший захист від морозу.