“Переживуть” усі тренди: які кольори для вітальні будуть модні аж до 2030 року

Вибір кольору для вітальні – це не лише питання смаку, а й довгострокова інвестиція в комфорт і стиль. Дизайнери радять звертати увагу на універсальні відтінки, які не втратять актуальності навіть через кілька років.

Як зазначає Homes&Gardens, ключ до довговічного дизайну – це збалансовані та природні кольори, які легко адаптувати під новий декор без необхідності ремонту.

Вітальня виконує одразу кілька функцій – це простір для відпочинку, зустрічей і щоденного життя. Саме тому нейтральні відтінки стають найкращим вибором: вони створюють універсальний фон, який можна змінювати за допомогою текстилю, декору чи меблів.

Які кольори обрати для вітальні?

Одним із найпопулярніших рішень залишається greige – поєднання сірого та бежевого. Цей колір змінюється залежно від освітлення:

вдень виглядає світлішим,

а ввечері стає глибшим і теплішим.

Він легко поєднується з деревом, металом і насиченими акцентами, створюючи стриманий, але елегантний інтер'єр.



Колір greige в інтер'єрі / Фото Pinterest

Не втрачають актуальності й природні зелені відтінки – оливковий, моховий чи сіро-зелений. Вони додають простору спокою та гармонії, асоціюються з природою і добре комбінуються з натуральними матеріалами, такими як дерево, камінь чи льон.

Ще один варіант для тих, хто хоче додати характеру – глибокі сині тони. Темно-синій або чорнильний колір створює виразний, але водночас стриманий ефект, особливо у поєднанні зі світлими меблями та теплим освітленням.



Глибокі сині тони в інтер'єрі вітальні / Фото Pinterest

Що радять дизайнери?

Дизайнери Real Simple також наголошують: навіть найуніверсальніший колір не обмежує можливості для змін. Достатньо додати яскраві подушки, килим чи картини – і інтер'єр заграє по-новому без перефарбування стін.

Водночас деякі відтінки поступово втрачають актуальність. Серед них:

надто яскравий білий,

салатовий,

ніжно-рожевий,

пастельний блакитний,

а також надмірно темні або насичені червоні й винні кольори.

Їх складніше інтегрувати у сучасні інтер'єри без відчуття перевантаженості. Отже, головний тренд до 2030 року – це універсальність і гнучкість. Обираючи спокійні, природні відтінки, можна створити вітальню, яка залишатиметься актуальною незалежно від змін у дизайні.

Який колір не варто обирати для дивана, щоб потім не шкодувати?

Дизайнери найчастіше застерігають від вибору білого дивана, особливо для щоденного використання. Попри ефектний вигляд і відчуття "чистоти", такий колір виявляється дуже непрактичним у реальному житті. На світлій оббивці швидко стають помітними навіть найменші забруднення – пил, сліди від одягу, плями від їжі чи напоїв.

У результаті диван, який спочатку виглядає стильно, може досить швидко втратити свіжий вигляд і почати викликати більше стресу, ніж задоволення. Ще один нюанс – складність у догляді. Білий диван потребує регулярного чищення, а іноді й спеціальних засобів або професійної хімчистки. Це не завжди зручно, особливо якщо в домі є діти чи домашні тварини. Саме тому дизайнери радять обирати більш практичні відтінки, які краще "переносять" щоденне використання.