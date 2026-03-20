Ці кольори можуть "розширити" навіть крихітний коридор: дизайнери розкрили простий секрет

Коридор часто залишається недооціненим простором у квартирі, хоча саме він формує перше враження про оселю. Дизайнери наголошують: правильно підібраний колір стін може візуально змінити геометрію приміщення – зробити його світлішим, просторішим або, навпаки, затишнішим.

Як виглядає інтер'єр в залежності від кольору фарби – показали на сторінці @destyle_studio у тіктоці.

Дивіться також Були на кухні у кожного: які популярні тюлі тепер вважають несмаком

Найпростіше правило – світлі відтінки візуально "розширюють" простір. Вони відбивають більше світла, тому навіть вузький і темний коридор здається більшим і повітрянішим. Темні ж кольори створюють глибину та атмосферу, але потребують обережного використання.

Водночас сучасні тренди дозволяють сміливіші рішення – навіть насичені кольори можуть виглядати виграшно, якщо їх правильно застосувати. Це підтверджує видання Arch Daily.

Як кольори здатні змінити інтер'єр?

Теплий теракотово-пудровий

Цей відтінок поєднує м'якість пастельних тонів і тепло теракоти. Він додає коридору затишку, не "з'їдаючи" простір. Ідеально підходить для невеликих приміщень, де хочеться уникнути холодної білизни, але зберегти легкість.

Глибокий бордовий

Насичений бордовий створює ефект розкоші та драматичності. У вузьких коридорах його краще використовувати акцентно – наприклад, на одній стіні або в поєднанні зі світлою стелею та підлогою, щоб простір не здавався тісним.

Темно-зелений

Цей колір асоціюється зі спокоєм і природою. Темно-зелені стіни додають глибини та виглядають особливо стильно в поєднанні з дерев'яними елементами та теплим освітленням.

Графітовий

Стриманий і сучасний варіант для мінімалістичних інтер'єрів. Графітовий колір робить коридор більш "структурованим", але потребує хорошого освітлення, інакше простір може виглядати занадто темним.

Глибокий синій

Синій додає інтер'єру елегантності та спокою. У коридорах він створює ефект "занурення", візуально відсуваючи стіни. Особливо добре працює з білими або світлими деталями.

Теплий шоколад

Цей відтінок робить простір максимально затишним. Він підходить для великих коридорів або приміщень із достатньою кількістю світла. У маленьких коридорах його краще комбінувати зі світлими акцентами.

Колір – один із найсильніших інструментів у дизайні. Якщо потрібно візуально збільшити коридор – варто обирати світлі або теплі відтінки. А для створення атмосфери та характеру можна додати глибокі насичені кольори, поєднуючи їх зі світлом і правильними акцентами.

Які відтінки повертаються в інтер'єри у 2026 році?

У 2026 році дизайн інтер'єрів впевнено рухається у бік затишку, ностальгії та природності. У тренди повертаються кольори, які були популярними десятки років тому, але тепер отримали сучасне переосмислення. Вони допомагають створити теплу, "живу" атмосферу в домі та відійти від холодного мінімалізму.

Серед головних фаворитів – відтінки авокадо, бузковий, теракотовий, магнолія та шоколадно-коричневий. Кожен із них має свій характер і по-різному впливає на простір.