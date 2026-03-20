Ці кольори можуть "розширити" навіть крихітний коридор: дизайнери розкрили простий секрет
- Світлі відтінки візуально розширюють простір, роблячи навіть вузькі коридори більшими.
- Сучасні тренди в дизайні інтер'єрів повертаються до затишних кольорів, таких як авокадо, бузковий і теракотовий.
Коридор часто залишається недооціненим простором у квартирі, хоча саме він формує перше враження про оселю. Дизайнери наголошують: правильно підібраний колір стін може візуально змінити геометрію приміщення – зробити його світлішим, просторішим або, навпаки, затишнішим.
Як виглядає інтер'єр в залежності від кольору фарби – показали на сторінці @destyle_studio у тіктоці.
Найпростіше правило – світлі відтінки візуально "розширюють" простір. Вони відбивають більше світла, тому навіть вузький і темний коридор здається більшим і повітрянішим. Темні ж кольори створюють глибину та атмосферу, але потребують обережного використання.
Водночас сучасні тренди дозволяють сміливіші рішення – навіть насичені кольори можуть виглядати виграшно, якщо їх правильно застосувати. Це підтверджує видання Arch Daily.
Як кольори здатні змінити інтер'єр?
- Теплий теракотово-пудровий
Цей відтінок поєднує м'якість пастельних тонів і тепло теракоти. Він додає коридору затишку, не "з'їдаючи" простір. Ідеально підходить для невеликих приміщень, де хочеться уникнути холодної білизни, але зберегти легкість.
- Глибокий бордовий
Насичений бордовий створює ефект розкоші та драматичності. У вузьких коридорах його краще використовувати акцентно – наприклад, на одній стіні або в поєднанні зі світлою стелею та підлогою, щоб простір не здавався тісним.
Як кольори змінюють інтер'єр: дивіться відео
- Темно-зелений
Цей колір асоціюється зі спокоєм і природою. Темно-зелені стіни додають глибини та виглядають особливо стильно в поєднанні з дерев'яними елементами та теплим освітленням.
- Графітовий
Стриманий і сучасний варіант для мінімалістичних інтер'єрів. Графітовий колір робить коридор більш "структурованим", але потребує хорошого освітлення, інакше простір може виглядати занадто темним.
- Глибокий синій
Синій додає інтер'єру елегантності та спокою. У коридорах він створює ефект "занурення", візуально відсуваючи стіни. Особливо добре працює з білими або світлими деталями.
- Теплий шоколад
Цей відтінок робить простір максимально затишним. Він підходить для великих коридорів або приміщень із достатньою кількістю світла. У маленьких коридорах його краще комбінувати зі світлими акцентами.
Колір – один із найсильніших інструментів у дизайні. Якщо потрібно візуально збільшити коридор – варто обирати світлі або теплі відтінки. А для створення атмосфери та характеру можна додати глибокі насичені кольори, поєднуючи їх зі світлом і правильними акцентами.
Які відтінки повертаються в інтер'єри у 2026 році?
У 2026 році дизайн інтер'єрів впевнено рухається у бік затишку, ностальгії та природності. У тренди повертаються кольори, які були популярними десятки років тому, але тепер отримали сучасне переосмислення. Вони допомагають створити теплу, "живу" атмосферу в домі та відійти від холодного мінімалізму.
Серед головних фаворитів – відтінки авокадо, бузковий, теракотовий, магнолія та шоколадно-коричневий. Кожен із них має свій характер і по-різному впливає на простір.