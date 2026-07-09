Ремонт без помилок: ці комбінації плитки зроблять ванну дорогою на вигляд

Плануючи ремонт ванної кімнати, багато хто найбільше часу витрачає саме на вибір плитки. І недарма, адже від її кольору, фактури та поєднання залежить не лише зовнішній вигляд приміщення, а й те, наскільки просторим, світлим і затишним воно здаватиметься.

Дизайнери LoveDeco радять спочатку оцінити розміри кімнати, рівень природного освітлення та загальний стиль оселі. Саме після цього варто підбирати поєднання настінної та підлогової плитки.

На що звернути увагу?

Фахівці рекомендують дотримуватися єдиної колірної температури. Наприклад, плитка теплих відтінків добре поєднується з бежевими, кремовими або пісочними підлогами, тоді як холодні сірі чи синюваті тони створюють гармонійний сучасний інтер'єр.

Ще один популярний прийом – використовувати однакове покриття для підлоги та стін. Такий варіант візуально розширює простір і особливо вдало виглядає у невеликих ванних кімнатах. Якщо ж хочеться зробити інтер'єр більш виразним, дизайнери радять використовувати контрастну плитку лише на окремих ділянках – у душовій зоні, біля ванни або на акцентній стіні.

Які актуальні поєднання плитки варто зберегти?

Червоний + червоний

Монохромна ванна у глибоких бордових або винних відтінках виглядає сміливо й дорого. Глибину інтер'єру створюють різні текстури, а не контрастні кольори.



Монохромна ванна / Фото Pinterest

Бежевий + чорний

Світла бежева плитка у поєднанні з чорними змішувачами, душовою системою або меблевою фурнітурою – один із найактуальніших трендів останніх років. Такий інтер'єр виглядає стримано та елегантно.



Поєднання бежевого та чорного / Фото Pinterest

Терраццо + м'ятний

Плитка з малюнком терраццо додає фактурності, а м'ятний колір освіжає простір. Це гарний варіант для тих, хто хоче додати кольору без надмірної яскравості.



Терраццо додає фактурності / Фото Pinterest

Білий + темно-синій

Контраст світлих стін і насичених синіх акцентів допомагає створити сучасний інтер'єр із характером. Особливо ефектно таке рішення виглядає у просторих ванних кімнатах.



Білий гарно поєднується з темно-синім кольором / Фото Pinterest

Білий + сірий + зелений

Біла й сіра плитка стають нейтральною основою, а зелений колір додають за допомогою фарби, меблів або декору. Завдяки цьому інтер'єр легко оновлювати без нового ремонту.



Зелений колір додає свіжості / Фото Pinterest

Білий + терраццо

Світлі стіни та підлога з малюнком терраццо – універсальне рішення, яке легко поєднати практично з будь-яким стилем меблів і сантехніки.



Білий гарно доповнює терраццо / Фото Pinterest

Який варіант обрати?

Дизайнери наголошують, що універсального рецепта не існує. Для невеликих ванних кімнат краще обирати світлі відтінки та мінімум контрастів, адже вони візуально збільшують простір. Якщо ж площа дозволяє, можна сміливо експериментувати з насиченими кольорами, текстурами та акцентними зонами.

Головне правило – плитка для стін і підлоги має виглядати як єдина композиція. Саме тоді ванна кімната буде не лише модною, а й комфортною на довгі роки.