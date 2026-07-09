Дизайнеры LoveDeco советуют сначала оценить размеры комнаты, уровень естественного освещения и общий стиль интерьера. Именно после этого стоит подбирать сочетание настенной и напольной плитки.

На что обратить внимание?

Специалисты рекомендуют придерживаться единой цветовой гаммы. Например, плитка теплых оттенков хорошо сочетается с бежевыми, кремовыми или песочными полами, тогда как холодные серые или синеватые тона создают гармоничный современный интерьер.

Еще один популярный прием – использовать одинаковое покрытие для пола и стен. Такой вариант визуально расширяет пространство и особенно удачно смотрится в небольших ванных комнатах. Если же хочется сделать интерьер более выразительным, дизайнеры советуют использовать контрастную плитку только на отдельных участках – в душевой зоне, возле ванны или на акцентной стене.

Какие актуальные сочетания плитки стоит сохранить?

Красный + красный

Монохромная ванная в глубоких бордовых или винных оттенках выглядит смело и дорого. Глубину интерьера создают различные текстуры, а не контрастные цвета.



Монохромная ванная / Фото Pinterest

Бежевый + черный

Светлая бежевая плитка в сочетании с черными смесителями, душевой системой или мебельной фурнитурой – один из самых актуальных трендов последних лет. Такой интерьер выглядит сдержанно и элегантно.



Сочетание бежевого и черного / Фото Pinterest

Терраццо + мятный

Плитка с рисунком терраццо добавляет фактурности, а мятный цвет освежает пространство. Это хороший вариант для тех, кто хочет добавить цвета без излишней яркости.



Терраццо придает фактурность / Фото Pinterest

Белый + темно-синий

Контраст светлых стен и насыщенных синих акцентов помогает создать современный интерьер с характером. Особенно эффектно такое решение смотрится в просторных ванных комнатах.



Белый хорошо сочетается с темно-синим цветом / Фото Pinterest

Белый + серый + зеленый

Белая и серая плитка служат нейтральной основой, а зеленый цвет добавляют с помощью краски, мебели или декора. Благодаря этому интерьер легко обновить без нового ремонта.



Зеленый цвет придает свежесть / Фото Pinterest

Белый + терраццо

Светлые стены и пол с рисунком терраццо – универсальное решение, которое легко сочетается практически с любым стилем мебели и сантехники.



Белый цвет прекрасно дополняет терраццо / Фото Pinterest

Какой вариант выбрать?

Дизайнеры подчеркивают, что универсального рецепта не существует. Для небольших ванных комнат лучше выбирать светлые оттенки и минимум контрастов, ведь они визуально увеличивают пространство. Если же площадь позволяет, можно смело экспериментировать с насыщенными цветами, текстурами и акцентными зонами.

Главное правило – плитка для стен и пола должна выглядеть как единая композиция. Именно тогда ванная комната будет не только модной, но и комфортной на долгие годы.