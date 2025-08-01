Липень – це ще не надто пізно, якщо ви мрієте про квітучий сад чи свіжі овочі до осені. Навіть якщо весна пройшла повз без посадок або грядки зараз виглядають виснаженими через спеку чи шкідників – саме час оновити простір.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, звільніть місце від слабких рослин і дозвольте новим порадувати вас рясним цвітінням і врожаєм. Що можна садити в липні, щоб встигнути насолодитися результатом, розповідаємо далі.

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Квасоля

Висаджуйте кущову або в’юнку квасолю на шпалери – вона швидко зростає, добре плодоносить і дозріває за 50 – 60 днів.

Лантана

Ідеальна для підвісних кошиків і горщиків. Яскрава, невибаглива та привертає запилювачів.

Кабачок

Рясно росте після посадки насіння прямо у ґрунт. Урожай можна збирати вже через 45 – 55 днів.

Деякі рослини зовсім не страждають через спеку / Фото Freepik

Огірки

Це надійна літня культура. Головне для них – регулярний полив.

Ехінацея

Барвиста багаторічна квітка для клумб і бордюрів. Добре витримує спеку.

Лаванда

Витривала до спеки, посухи й бідних ґрунтів. Прекрасно росте навіть без частого поливу.

До речі, у спеку також можна розглянути створення середземноморського саду, що передбачає практичні та красиві рослини для посушливих ділянок.