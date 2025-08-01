Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, освободите место от слабых растений и позвольте новым порадовать вас обильным цветением и урожаем. Что можно сажать в июле, чтобы успеть насладиться результатом, рассказываем далее.

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Фасоль

Высаживайте кустовую или вьюнковую фасоль на шпалеры – она быстро растет, хорошо плодоносит и созревает за 50 – 60 дней.

Лантана

Идеальна для подвесных корзин и горшков. Яркая, неприхотливая и привлекает опылителей.

Кабачок

Обильно растет после посадки семян прямо в грунт. Урожай можно собирать уже через 45 – 55 дней.

Некоторые растения совсем не страдают из-за жары / Фото Freepik

Огурцы

Это надежная летняя культура. Главное для них – регулярный полив.

Эхинацея

Красочный многолетний цветок для клумб и бордюров. Хорошо выдерживает жару.

Лаванда

Вынослива к жаре, засухе и бедным почвам. Прекрасно растет даже без частого полива.

Кстати, в жару также можно рассмотреть создание средиземноморского сада, что предусматривает практичные и красивые растения для засушливых участков.