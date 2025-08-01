Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, звільніть місце від слабких рослин і дозвольте новим порадувати вас рясним цвітінням і врожаєм. Що можна садити в липні, щоб встигнути насолодитися результатом, розповідаємо далі.
До теми Посухостійкий сад: 6 витривалих багаторічників для спекотного літа
Квасоля
Висаджуйте кущову або в’юнку квасолю на шпалери – вона швидко зростає, добре плодоносить і дозріває за 50 – 60 днів.
Лантана
Ідеальна для підвісних кошиків і горщиків. Яскрава, невибаглива та привертає запилювачів.
Кабачок
Рясно росте після посадки насіння прямо у ґрунт. Урожай можна збирати вже через 45 – 55 днів.
Деякі рослини зовсім не страждають через спеку / Фото Freepik
Огірки
Це надійна літня культура. Головне для них – регулярний полив.
Ехінацея
Барвиста багаторічна квітка для клумб і бордюрів. Добре витримує спеку.
Лаванда
Витривала до спеки, посухи й бідних ґрунтів. Прекрасно росте навіть без частого поливу.
До речі, у спеку також можна розглянути створення середземноморського саду, що передбачає практичні та красиві рослини для посушливих ділянок.