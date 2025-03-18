Не для маленького саду: рослини, що займають забагато місця та шкодять іншим

Маленькі подвір’я можуть бути також чудовим місцем для квітів, дерев та навіть овочів чи фруктів, якщо правильно спланувати посадку. Однак деякі рослини все ж можуть займати надто багато місця або навіть шкодити загальному росту інших насаджень.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, щоб отримати максимальну користь від свого саду, експерти радять уникати певних рослин у невеликому просторі. Про які з них йдеться, розповідаємо далі.

До теми Популярні сукуленти, що токсичні для домашніх тварин, і їхні безпечні альтернативи

Бузок

Бузок відомий своїм ароматним цвітінням, проте його розміри можуть стати проблемою. Ці кущі можуть стати дуже великими та вимагати щорічної обрізки. Альтернативою може бути карликовий бузок, але навіть він може займати значну площу.

Верба

Верби мають потужну кореневу систему, яка може пошкоджувати тротуари та під’їзні доріжки. Крім того, вони дуже вимогливі до вологи. Їхнє коріння часто заважає іншим насадженням і може руйнувати структури на подвір’ї.

М’ята

М’ята – чудова рослина для кулінарного саду, але її краще вирощувати в контейнерах. Посаджена у відкритий ґрунт, вона швидко поширюється та захоплює всю доступну територію.

Для маленького саду краще обирати компактні рослини / Фото Freepik

Бамбук

Деякі види бамбука, зокрема золотий бамбук, є надзвичайно агресивними. Вони можуть проникати крізь бетон та загрожувати іншим рослинам. Якщо ви хочете вирощувати бамбук, обирайте неінвазивні сорти.

Кипарис

Ця рослина швидко росте та може досягати майже 20 метрів у висоту. Кипарис також займає багато місця, і його захворювання важко контролювати.

До речі, щоб оптимізувати використання простору і ресурсів у садівництві, можна використовувати метод "квадратний сад", що передбачає створення піднятих грядок, розділених на квадрати.

Туя

Як і кипарис, туя дуже швидко розростається, тому не підходить для маленького саду. Краще обирати більш компактні сорти хвойних дерев.

Жимолость

Ця рослина швидко розростається та може повністю захопити стіни чи інші конструкції.